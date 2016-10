Zweimal Unfall mit Fahrerflucht

Windhoek (fis) - Die Polizei hat von zwei Unfällen mit Fahrerflucht am Wochenende berichtet. So habe am 8. Oktober gegen 20 Uhr ein 34-jähriger Mann, der der Gruppe der Struggle Kids angehöre, die B1-Fernstraße nördlich von Windhoek überquert und sei dabei von einem Fahrzeug erfasst bzw. tödlich verletzt worden. Das Opfer wurde als Itope Johannes identifiziert. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer und bittet die Öffentlichkeit, Hinweise der nächsten Polizeiwache oder unter Tel. 081-2596425 (Chefinspektor Jonas) zu melden.



In einem zweiten Unfall sei am Sonntag gegen 2 Uhr auf der Monte-Christo-Straße eine Frau angefahren worden und an der Unfallstelle gestorben. Auch hier liege ein Fall von Fahrerflucht vor. Die Tote sei als Savina Kandali Alfeus (28) identifiziert worden. Zwar habe die Polizei das Fahrzeug einige Stunden später in Katutura bei einem Karrosserieschlosser entdeckt, doch der Fahrer sei noch nicht gefasst, heißt es.