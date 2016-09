Zur Beckenkonstruktion und zu Sekten

Zur Beckenkonstruktion und zu Sekten Betr.: „Pool-Verordnung in Frage gestellt“, AZ 29. 08 2016Ihr Artikel in zu obigem Thema ist doch sehr einseitig: Weil die Pool-Konstruktion, welche der S(chw)achverständige vertreibt, nichts taugt, weil sie nicht einmal der Last einer Plane standhält, die ganze Verordnung in Frage zu stellen ist halbseiden. Es gibt auch Pools, die gemauert sind. Diese halten ganz anderen Belastungen stand. Ich weiß, dass die Diskussion an der Situation nichts ändert, dass das Wasser knapp ist. Aber einen besseren Journalismus können wir durch diese Diskussion entwickeln. Ich hatte einmal die Möglichkeit, persönlich bei Stefan Fischer vorsprechen zu können. Damals habe ich meine Meinung zu einem Thema kundtun dürfen: Die Sektenproblematik, die das ganze Land in Schach hält. Es ist aktuell so, dass es in Katutura eine besonders aggressive Jehova-Sekte aktiv gibt. Wenn es Sie interessiert, berichte ich gern über die Sektenthematik in Europa, wo weite Teile der Gesellschaft von Scientology terrorisiert werden, und auch über meine Erfahrungen diesbezüglich hier in Namibien. Rupert Schlager, Namibia