Wüste begrünen, Plastiktüten verbieten

Nach Ratifizierung des Klimavertrags sind Politiker im Umweltschutzmodus

Das globale Klimaabkommen von Paris ist nun auch in Namibia ratifiziert worden (AZ berichtete). Die Überlegungen zum Umweltschutz gehen indes weiter: Nun haben Politiker Plastiktüten ins Visier genommen und andere Vorschläge zum Umweltschutz gemacht.

Von Stefan Fischer, Windhoek



Mit der Ratifizierung des Pariser Abkommens von 2015 zum Klimaschutz in der Nationalversammlung ist ein weiterer Baustein zur Implementierung der globalen Verpflichtungen gesetzt worden. Mehrere Abgeordnete lobten während der Debatte das Engagement zum Klimaschutz. Es sei „wichtig, dass wir auf unser Zuhause, die Erde, aufpassen“, sagte Sakeus Shanghala, denn „sonst müssen wir uns einen anderen Platz zum Leben suchen“. Gerade weil Namibia von seiner Natur und deshalb auch vom Tourismus lebe, „sollten wir die ersten sein, die das unterstützen“, führte der Regierungsanwalt aus und wies auch auf die „verfassungsmäßige Verpflichtung“ hin.



Nun gehe es darum, „diese Verpflichtung von einem globalen Vertrag zur Diskussion auf Haushaltsebene zu filtern“, so Shanghala. Und weiter: „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Das beginnt damit, ihnen beizubringen, wie man Vermüllung vermeidet. Wir wollen eine frische und saubere Umwelt haben.“



„Denken Sie nicht, dass es an der Zeit ist, Plastiktüten zu verbieten?“, fragte Justizminister Albert Kawana und erntete Zuspruch. Zunächst von Shanghala: „Ja, wir müssen Plastiktüten verbieten.“ Es sei eine Herausforderung für namibische Unternehmen, Materialien zu entwickeln, die biologisch abbaubar sind.



Innenministerin Pendukeni Iivula-Ithana schlug indes vor: „Wir können es zur Regel machen, dass jedes Kind einen Baum pflanzen muss.“ Indes regte Sport- und Jugendminister Jerry Ekandjo an, dass das Umweltministerium ein Konzept aufstellt, „um die Wüste zu begrünen, wie es in Dubai und Israel gemacht wurde“. Dazu solle Meereswasser genutzt werden.



Parlamentsspeaker Peter Katjavivi lobte die Verpflichtung des Umweltministeriums und der Abgeordneten. „Wir müssen unsere Einwohner sensibilisieren, Verschmutzung zu vermeiden. Dazu brauchen wir eine nationale Kampagne“, sagte Katjavivi und erinnerte daran, dass Windhoek den Status als sauberste Hauptstadt Afrikas an Kigali verloren hat.



„Die Welt hat erkannt, dass etwas gegen den Klimawandel getan werden muss“, meinte Umweltminister Pohamba Shifeta. Und: „Das Geld ist da“, sagte er mit Verweis auf die Nachfragen zum Klimafonds, aus dem Namibia mehrere Milliarden erwartet. Drei Anträge seien bereits eingereicht worden; mit dem Geld aus dem Fonds sollen der Bau einer Entsalzungsanlage (900 Mio. US$), der Bau eines Windparks mit 500 MW Spitzenleistung (816 Mio. US$) sowie die ländliche Elektrifizierung (14,4 Mio. US$) finanziert werden (AZ berichtete).