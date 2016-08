Wochenende geprägt von Verbrechen

Windhoek (ste) • Am 26. August war um 02:30 der 52-jährige Victor Mutanimuye in der Hage-Geingob-Straße in Windhoek totgefahren worden. Nach Fahrerflucht, konnte der 32-jährige Fahrer erst gestern unweit Katima Mulilo gefasst werden.

Freitagmorgen stieß ein PKW – von Outapi aus in Richtung Okalongo fahrend – frontal mit einem LKW zusammen. Dabei starb die 25-jährige Mitfahrerin, Bergitha Kamushishi.

Später wurde eine Sambierin (25) in der Nähe von Katima Mulilo verhaftet, nachdem sie ihr neu-geborenes Baby im Busch verscharrt hatte.

Bei Okahao wurde nachmittags die selbst-erhängte Vaino Auguste Penomuushiki in ihrem Haus in der Onandjila Siedlung gefunden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag überwältigten zwei bewaffnete Männer den Sicherheitsbeamten einer Bar bei Onankali und entkamen in einem cremé-farbigen VW Golf mit 10000N$.

Samstag früh wurde die Leiche des etwa 30-jährigen „Axas“ in der Nähe von Mondesa gefunden, nachdem dieser infolge eines Mobbings umgekommen war. Er hatte in angetrunkenem Zustand versucht, in eine Hütte einzudringen, woraufhin Nachbarn ihn angegriffen hatten. Drei Männer im Alter von 28, 32 und 45 Jahren, sowie eine 28-jährige Frau wurden verhaftet und sind des Mordes angeklagt.

Später am Tag wurde ein 36-jähriger Sambier um 15:00 am Wenela-Grenzposten – unweit Katima Mulilos – verhaftet, nachdem er sich im Besitz von drei Elefantenzähnen befand, welche in 14 kleinere Stücke zersägt worden waren.

Ebenfalls am Samstagmittag wurde ein 43-jähriger Mann in Opuwo verhaftet, nachdem er ein Mädchen im Alter von elf Jahren vergewaltigt hatte. Bei Katima Mulilo wurde Samstagnacht ein 12-jähriges Mädchen um etwa 23:00 Uhr, in der Siedlung Mahoma von einem 37-jährigen Sambier vergewaltigt. Und zeitgleich wurde ein 32-jähriger Mann der Oikokola-Siedlung im Etayi-Wahlkreis verhaftet, nachdem er ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hatte. Er hatte sie von einer Hochzeit in den nahen Busch gelockt.

Unweit von Uunkete, an der Straße von Omuthiya nach Ondangwa, hatte Samstagabend ein Zahnarzt die 30-jährige Helena Amutenya mit seinem Wagen umgefahren. Sie starb auf der Stelle, während ihr 6-Monate alter Säugling unbeschadet davonkam.