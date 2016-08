Wo einst der Fuß des Kriegers trat, wächst heut der schönste Kopfsalat (Teil 31)

Flutwellen sorgen für Wassernot

Der namibische Küstenort Swakopmund liegt voller Geschichten. Sie ranken sich um Gebäude und Personen der frühen Gründerjahre nach 1890 bis zu den Persönlichkeiten des späten 20. Jahrhunderts. Die Autorin Kirsten Kraft hat diese Vielzahl an Geschichten recherchiert und in dem Buch Kopfsalat zusammengefasst.

Lebensmittel und Waren können nur noch durch das flutende Swakoprivier getragen werden. Die Bahnschiene nach Walvis Bay ist zerstört. (Foto: Privatsammlung Manni Goldbeck) Nach der Flutkatastrophe von 1934 sammelt sich massenweise Schwemmholz im Molenbecken an. Foto: Privatsammlung Groenewald Alle packen fleißig mit an, füllen einen Sandsack nach dem anderen und haben dabei sogar noch ein Lächeln auf den Lippen. Doch Mutter Natur hat kein Erbarmen. Jeder mühevoll errichtete Schutzwall wird von den Wassermassen zerstört. Foto: Privatsammlung Manni Goldbeck Bei Kilometer 5 (der heutigen Eisenbahnbrücke) wird eine Drahtseil-Transportvorrichtung über das Rivier errichtet. Foto: Namibia Wissenschaftliche Gesellschaft Spaziergänger werden nach der 1934-Flut am Strand zu „Holzhürdenläufern“. Foto: Privatsammlung Groenewald

Das Telefon klingelt. Im Rathaus von Swakopmund macht sich Ruhelosigkeit breit. Die Nachricht vom anderen Ende der Leitung verheißt nichts Gutes. „Schwerer Niederschlag im Inland“ wird gemeldet. Das ist doch eine erfreuliche Mitteilung, mag da heute jeder Namibier denken. Nicht damals, 1934, als eine Flutwelle nach der anderen auf die Küstenstadt zurollt.

Nach einer Trockenperiode öffnet der Himmel zu Weihnachten 1933 im Inland seine „Schleusen“. Das Land atmet auf. Endlich ist der langersehnte Regen da. Doch die Niederschläge nehmen verheerende Ausmaße an. Das Swakoprivier beginnt zu laufen,… zu fluten,… ununterbrochen vier Monate lang. Die ersten Wassermassen erreichen Swakopmund am 28. Dezember 1933. Vorsorglich war von der Stadtverwaltung am Strand der Swakopmündung ein Durchstich zur See geschaffen worden, um so ein Anstauen von Wasser zu verhindern. Für die Katz. Der Strom rauscht heran, und das Swakoprivier hält die noch nie dagewesenen Wassermassen nicht mehr in seinem Bett. Hochwasseralarm. Der Kampf gegen Mutter Natur beginnt.

In Tag- und Nachtschichten werden Arbeitskolonnen eingeteilt. Mit Sandsäcken, Gestrüpp, Gleisen, Buschwerk, später sogar mit Blech von aufgeschnittenen Ölfässern und Knüppelholz versuchen sie die Fluten aufzuhalten, denn das Überangebot an Wasser bringt eine zunehmende Sorge mit: Die Küstenstadt gerät in Wassernot. Das Rivier läuft so stark, dass das Wasserwerk in Ufernähe in Gefahr gerät, weggeschwemmt zu werden. Immer wieder packen die Männer an, errichten einen Schutzdamm, immer wieder zeigt die Natur ihre Macht. Am Sonntag, den 14. Januar tritt die Flut dermaßen über das Ufer, dass die Tanks geschlossen werden müssen. Die Wasserlieferung durch die Leitung wird eingestellt. Das Chaos beginnt. Kein fließend Wasser für das Antonius Hospital, Notrationen gibt es aus Tankwagen. Die Hotels sitzen auf dem Trockenen, allerdings auch mit ihren Gästen, die jetzt zu Dauergästen werden, denn der Personen- sowie Frachtverkehr ins Inland oder nach Walvis Bay bricht komplett zusammen.

Für Adolf Brock (damals acht Jahre alt) ist es ein Abenteuer. Er erlebt diese Jahrhundertflut hautnah mit. Seine Schwester liegt mit Scharlach zu Hause, und wegen der Ansteckungsgefahr darf er nicht zur Schule. Der Schulunterricht für die großen Jungen ist ohnehin eingestellt worden. Die Farmkinder sind eh nicht da, denn sie sitzen wegen der laufenden Riviere im Inland fest, und die Übriggebliebenen müssen mit anpacken.

Am 9. Januar trägt das Swakoprivier Unmengen Schwemmholz ins Meer. „Massenweise Holz wurde wieder an den Strand gespült und dann von Weißen und Einheimischen gesammelt“, berichtet er, „allein bei uns auf dem Hof stapelte sich ein Haufen, der unseren Brennholzbedarf für Jahre hinaus abdeckte“, erinnert sich Brock.

Lebensmittel und andere Waren bringt die Bahn zwar aus Walvis Bay, doch nur noch bis zum südlichen Ufer, und die Stadt Swakopmund darf zusehen, wie sie alles Lebensnotwendige auf ihre Seite bekommt. Die Eisenbahnbrücke war vor drei Jahren von einer Flutwelle weggerissen worden. „Wenn der Swakop mal nicht so gewaltige Wassermassen führte, sind alle Mitarbeiter der Firma Woermann, Brock & Co vorsichtig durch den Strom gewatet und mit Säcken auf dem Buckel zurück“, entsinnt sich Brock. „Die Frauen haben derweil Töpfe voll Erbsensuppe gekocht und die Männer verköstigt.“ Und er erzählt weiter: „Das Benzin wurde knapp. Es gab damals noch die Vier-Gallonen-Tins, zwei in einer Kiste, die waren natürlich extrem schwer. Auch musste der Träger vorsichtig durch den Strom waten, schnell geriet man in ein Loch und weg war man mitsamt der Ware.“

Auf Anregung vom Swakopmunder Johannes Blatt wird an der Enge des Rivierlaufs bei Kilometer 5 (bei der heutigen Eisenbahnbrücke) eine Drahtseil-Transportvorrichtung über das Rivier errichtet, die zum Güter- und Personentransport benutzt wird. „Da stand ein Angler, der mit seiner Angel eine am Senker befestigte lange Schnur herüberwarf und so wurde das Drahtseil auf die andere Seite gezogen.“ Wer beim Übersetzen nicht schwindelfrei ist, hat seine liebe Not, doch damit nicht genug. „Von dort mussten Reisende erst einmal fünf Kilometer zu Fuß über die Dünen zurück ans Meer, denn dort stand ja die Bahn nach Walvis Bay.“ Es gibt aber auch Reisende, die privilegiert mit einem Junker Einsitzer nach Walvis Bay fliegen dürfen. „Eine Zigarettenfabrik nutzte die Gunst der Stunde und lieferte ihre Stangen so per Luftpost“, erinnert sich Brock, „ihre Marke stand natürlich während dieser Zeit ganz oben an.“

Währenddessen hat sich in Walvis Bay die Gütermenge für Swakopmund bis zu 6000 Tonnen aufgestapelt. Ein Notgleis wird deshalb in Tag- und Nachtarbeit über den Swakop gelegt und – ein Anruf aus dem Inland genügt – schnell wieder abgebaut. Mit der nächsten Flutwelle steigt der Pegel verheerend an. Es gibt nur noch zeitweise Wasser aus der Leitung, und es wird geraten, dieses vor Gebrauch abzukochen. Ein Reservebrunnen wird bestimmt, doch der Salzgehalt macht das Wasser ungenießbar. Das Hochwasser erreicht den südwestlich gelegenen Betonpfeiler der ehemaligen Funkstation. Die Grundstücke am Südufer werden überschwemmt, Häuser werden weggerissen. Und wieder wird verzweifelt ein Erdwall geschaffen, … wieder umsonst. Die Bitte an die südafrikanische Regierung um Unterstützung bei der Ausführung von Schutzarbeiten wird abgewiesen: „Die Verstärkung des Eisenbahndammes sei Sache der Stadt und die Sicherung der Grundstücke Sache der Eigentümer“, so ihre Antwort.

Auch Mutter Natur hat kein Erbarmen. Der so mühevoll errichtete Schutzwall am Südstrand wird von erneuten Wassermassen vollständig zerstört. Das Rivier läuft nun unmittelbar am Widerlager der Brücke am Strand entlang und später sogar unter der Landungsbrücke hindurch. Jeder Strauch in Swakopmund wird gekappt und für den Schutzwall benutzt, selbst der Busch am Friedhof muss dran glauben.

Es kommt noch schlimmer. Ungewöhnlich heftige Niederschläge setzen nun auch in Swakopmund ein: 6,2 mm, 6,5 mm, 11,8 mm, 40,4 mm, 32,8 mm, und es regnet und regnet, mal leichter, mal prasselt es nieder. Ein Gewitterregen am 31. März bringt Swakopmund 19 mm, Nonidas 86 mm und Goanikontes geht landunter mit 100 mm. Bis zum 13. April misst die Küstenstadt insgesamt 146,8 mm, bei einem normalen Durchschnitt von drei bis 16 mm im Jahr. Erst ab dem 21. April gibt es Entwarnung, und endlich kann ans Aufräumen gedacht und die Bahnlinie wieder hergestellt werden.

Fazit: In den vier Monaten erreichen über 25 Flutwellen Swakopmund. Die Mole ist komplett versandet, die Brücke steht im Trockenen. „Wir mussten vom Ende der Jetty noch etwa 150 Meter laufen, um ans Meer zu gelangen.“ Die Konten der Stadt sind leer, und für die Flutopfer gibt es keine Entschädigung.

Wie wenig man aus den Tagen des Grauens gelernt hat, beweisen die Bauten, die heute wieder dort stehen, wo einst eine Flutkatastrophe wütete. „So etwas passiert ja nicht wieder, dafür gibt es inzwischen zu viele Staudämme im Swakoprivier“, wird leichtsinnig abgetan.