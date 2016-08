Wissenschaft für die Gesellschaft

Obwohl dies in keiner Schrift bestätigt wird, darf angenommen werden, dass Lou Thomas und seine Begleiter den Wagentransport und den Angriff auf Charles Thomas aus unmittelbarer Nähe beobachtet hatten und die Angreifer niederschießen konnten. McKiernan sagt lediglich, alle Schwarzen seien weggelaufen, als Lou und seine Begleiter zum Platz des Dramas gerannt kamen. Ein portugiesischer Händler, in dessen Dienst die vier Bastards gestanden hatten, verlangte von Hompa Nyangana zwanzig Elefantenzähne als Kompensation für den Verlust seiner Diener. Da er Nyangana in seinem Versteck nicht erreichen konnte, bat er den einflussreichen Mbukushu-Häuptling um Vermittlung. Dieser vermied jedoch grundsätzlich die Einmischung in fremde politische Konflikte. Kein Autor, der über Thomas' Ermordung berichtet, übt Kritik an den Racheaktionen. Die Zahl der getöteten Gciriku betrug laut McKiernan 22, laut Tabler 17, laut Jordan 12, laut Schulz & Hammar mehr als 100, laut Postma „ziemlich viele“ zu Anfang und später noch einmal „mehrere“. In Kriegszeiten suchte gewöhnlich ein Großteil des Stammes Zuflucht in der Festung des Häuptlings. Die Vorstellung, was geschehen wäre, falls Nyangana und sein Gefolge nicht die Flucht ergriffen hätten, kann einen erschauern lassen. Eine abschließende kritische Prüfung der Umstände zeigt, dass Missverständnisse und der Mangel an Kommunikation die Situation außer Kontrolle geraten ließen. Meines Erachtens lag ein Teil der Schuld auch bei den Brüdern Thomas. Beim Kauf der Jagderlaubnis hatten sie bei Häuptling Nyangana vermutlich den Eindruck hinterlassen, als seien sie nur zu zweit oder dritt. In Wirklichkeit wollten acht weiße Männer an dem Jagdzug teilnehmen. Das Stammesgebiet der Gciriku in Angola war relativ klein und diese Männer wären imstande gewesen, das Großwild empfindlich zu dezimieren. Die große „Strafexpedition“ gegen die Gciriku, an der Weiße verschiedener Nationalität teilnahmen, war als allgemeines Abschreckmittel für traditionelle Führer gedacht. Denselben Zweck hatte ein Angriff auf den Häuptlingssitz der Kwangali im Dezember des gleichen Jahres (vergl. Kap. 10). Diese „Racheaktionen“ bewirkten jedoch das Gegenteil. Ein Aufschrei der Empörung ging durch die gesamte Kavango-Bevölkerung. Zum ersten Mal wurden die autonomen Bantustämme von einem Gefühl der Solidarität und Wut gegen eine gemeinsame externe Gefahr ergriffen. Während der nächsten zwei Jahrzehnte konnte kein weißer Händler, Jäger, Wissenschaftler oder Missionar durch die Region zu beiden Seiten des Kavango reisen, ohne beraubt oder getötet zu werden. Der Händler und Elefantenjäger James Todd, der 1878 mit den Treckburen an der Löwenpfanne Handel getrieben hatte, wurde noch im gleichen Jahr am Südufer des Kavango durch den eigenen Diener ermordet (Tabler 1973:112). Es waren auch vorher schon einzelne Morde an weißen Reisenden vorgekommen, die sich - zumindest in vielen Fällen - durch betrügerische Handelspraktiken oder Vergewaltigung schuldig gemacht hatten. Sowohl der Mbukushu-Häuptling als auch der Offizier einer Tawana-Polizeipatrouille prophezeiten dem Forscher Aurel Schulz 1885 den sicheren Tod, falls er es wagen würde, von Andara aus am Kavangofluss aufwärts zu ziehen.