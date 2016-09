Wissenschaft, die Wissen schafft

Aus dem Fundus der Sam-Cohen-Bibliothek der Gesellschaft für Wissenschaftliche Entwicklung Swakopmund, heute: „100 Jahre Woermann-Haus“; erschienen in „Nachrichten“ (Heft 1/05), gesucht und gefunden von François Hartz. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Woermann-Hauses beleuchtete Adolf Brock die wechselvolle Geschichte dieses Gebäudes (Teil 1/4).

Der Bau des Woermann-Hauses in Swakopmund begann im Jahr 1904; markant ist der 25 Meter hohe Turm. Foto: Gesellschaft für Wissenschaftliche Entwicklung Swakopmund

Als ich 3 Jahre alt war, zogen meine Eltern mit meinen Schwestern und mir nach Swakopmund. Wir wohnten in dem Haus mit dem Zwiebelturm, dort an der Ecke, und so wuchs ich direkt neben dem Woermann-Haus auf. Meine Eltern hatten hier schon in den zwanziger Jahren eine Zeitlang gelebt; für sie war es eine Rückkehr, während für mich alles neu war. Von dem großen Gebäudekomplex, der über den Bretterzaun ragte und von dem hohen Turm gekrönt wurde, habe ich zu der Zeit wenig Notiz genommen, denn es war ein Schülerheim, von dem ich eigentlich nur die Geräusche wahrnahm: Klingeln zu bestimmten Zeiten, scharrende Füße und auch mal Rufe aus den Turmfenstern. Nur in den Ferien war es ganz ruhig dort. Erst später im Leben habe ich mich mit der Geschichte dieses Hauses befasst.





Die Firma C. Woermann gründete im Jahre 1894 in Hamburg zusammen mit der englischen South West Africa Company und anderen Interessenten eine Gesellschaft, die in der neuen deutschen Kolonie DSWA Handel treiben sollte. Die Damara & Namaqua Handels-Gesellschaft (D & N) eröffnete ein paar Monate später ihr Geschäftslokal, nachdem die aus Deutschland mitgebrachten Teile für das Gebäude errichtet worden waren. Als Max Brock, mein Großvater, im Dezember 1895 in Swakopmund an Land ging, konnte er in seinem Bericht an Adolph Woermann von schon fünf Holzhäusern und einem Wellblechhaus in Swakopmund berichten; das war ganz Swakopmund.





Der Ort und die Bevölkerung wuchsen. Am 26. Mai 1904 wurden die Türen des neuen Geschäftshauses der D & N geöffnet und das Gebäude blieb bis in die sechziger Jahre äußerlich unverändert an der Hauptstraße. Auf der Seite zur See hin wurde ein großes Wohnhaus geplant für den Leiter der Firma in diesem Lande, Eduard Wardesky, und für viele der Angestellten. Diese wurden zu der Zeit zum großen Teil auf einige Jahre verpflichtet, kamen ohne Familie hierher und wurden auch in einer Messe verpflegt. Max Brock kam als Geschäftsfüher im Dezember 1903 wieder nach Swakopmund. Seine Frau, die dieses Mal mitgereist war, schrieb in ihr Tagebuch: „Sonntag Abend legte der Architekt Höft den neuen Plan zum Bau des Damara Wohnhauses vor und es wurde viel gesprochen und geändert und interessierte mich natürlich sehr.“





Im Laufe des Jahres 1904 wurde der Bau des nun genehmigten vierflügeligen Wohnkomplexes in Angriff genommen. Der Architekt Höft war in der firmeneigenen Bauabteilung der D & N Gesellschaft tätig und überwachte nun die Bautätigkeit. Der Turm war allerdings in den Originalplänen nicht vorgesehen. Nach einer mündlichen Überlieferung stand an dieser Stelle ursprünglich ein Wasserturm, um im Falle eines Brandes genügend Wasserdruck zum Löschen zu haben - der dann leider im Jahre 2004 nicht zur Verfügung stand! Der Wasserturm musste dem Bau weichen, aber die Kapitäne der Schiffe der Woermann-Linie hatten ihn immer zum Anpeilen der Landestelle benutzt und bestanden darauf, daß aus navigatorischen Gründen hier wieder ein Turm erforderlich sei. Der Architekt entwarf den etwa 25 m hohen Turm, der nachträglich im Hamburger Hauptbüro von Adolph Woermann genehmigt wurde, wo die Leitung der Woermann-Linie und des Handelshauses in den gleichen Händen lag.