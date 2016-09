Wissenschaft, die Wissen schafft

Als der Franzose L. J. M. Daguerre am 22. Januar 1839 an der Pariser Universität Sorbonne seine Erfindung bekanntgab, bei der es ihm gelungen war, mit Jodsilber überzogene Kupfer- bzw. Silberplatten in einer Lochkamera (Camera obscura) zu belichten und, nachdem diese Quecksilberdämpfen ausgesetzt wurden, ein Positiv-Bild zu erhalten, bedeutete das zugleich den Beginn dessen, was wir später als Photographie bezeichnen sollten.



Zunächst sprach man nämlich noch – dem Erfinder zu Ehren – von Daguerreotypie. Unter den Zuhörern Daguerres befand sich seinerzeit auch der südafrikanische Medizinstudent W. G. Atherstone aus Grahamstown.



Wichtiger aber war die Tatsache, dass sich der bekannte englische Astronom Sir John Herschel für die Erfindung Daguerres interessierte. Herschel hatte sich in den Jahren 1834-1838 in Kapstadt aufgehalten und war nun nach seiner Rückkehr nach Europa auf die Resultate Daguerres aufmerksam geworden. Er experimentierte schon bald selbst damit herum und schickte erste Proben seiner Versuche an das Royal Observatory (Königliche Sternwarte) nach Kapstadt, wo sie im Juli 1839 eintrafen. Sir Herschel gilt übrigens als der Erfinder des Wortes „Photographie“.



In Kapstadt beschäftigte sich dann mit den vorliegenden Ergebnissen Sir Herschels der gerade 20-jährige Erste Assistent am Royal Observatory, Charles Piazzi Smyth, dem es gelang, bereits im November 1839 erste einfache Photographien (Daguerreographien) von Pflanzen, z. B. Aloen, herzustellen. Behilflich war ihm dabei die 13-jährige Tochter des Direktors der Sternwarte, Mary Maclear. Beide können somit als die ersten Photographen Südafrikas, ja auf dem gesamten afrikanischen Kontinent überhaupt, betrachtet werden.



Smyth setzte in den folgenden Jahren seine Versuche fort, wobei er sich der Veröffentlichungen über chemische Methoden bediente, wie sie von Sir Herschel und W. H. F. Talbot verwendet wurden. Im Gegensatz zur Daguerreotypie, bei der immer nur einmalige Positiv-