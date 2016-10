Wissenschaft, die Wissen schafft

Eigentlich müsste man sich fragen, was die damaligen Eigentümer der Firma veranlasst haben kann, in jenen Jahren ein solch außergewöhnlich großes und imposantes Wohnhaus zu errichten, das an Großzügigkeit z.B. das von Curt von Francois vorher erbaute Gouvernementshaus in Windhoek übertraf.



„Die Woermanns waren wirklich ‚königliche Kaufleute’ und dieses Haus konnte das Ansehen der Firma nur heben.“ So schrieb Dr. N. Mossolow über das Woermann-Haus in einem Artikel, der 1976 in der Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde. Außer auf diesen Artikel habe ich auf die langjährigen Vorarbeiten von Hulda Rautenberg zurückgreifen können, die für ihr Buch „Das alte Swakomund“ in unendlicher Kleinarbeit und bewunderungswürdiger Weise Material zusammengetragen hat. Beiden Autoren gilt mein Dank.



Am 7. November 1905 konnte die Deutsch-Südwest-afrikanische Zeitung melden: „Auf dem hohen Turm der Damara & Namaqua Handelsgesellschaft, der Swakopmund weit überragt und das Wahrzeichen des Platzes bilden wird, wehte heute zum ersten Mal die Hamburger Flagge.“



Das Bauwerk, das wir um uns herum sehen, ist im Stil dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend eine Mischung verschiedener Stilelemente: einmal die Fachwerkbauten vergangener Jahrhunderte, während der prächtige Innenhof, etwas einmaliges in diesem Lande, mit dem Säulenumgang und den Jugendstilkacheln die damals modernen Elemente zum Audruck brachte. Die Sprüche mit ihrer zeitlos gültigen Botschaft: „Jeder lasse hier Zwietracht vor der Tür“ und „In diesen Mauern mög Eintracht dauern“ haben uns und künftigen Generationen ein Vermächtnis hinterlassen.



Der Nordflügel enthielt einen Saal, ein Musikzimmer und den getäfelten großen Speisesaal, in dem bis zu 60 Personen an langer Tafel plaziert werden konnten. Hier lebte die Familie Wardesky und repräsentierte die Größe des Hauses C. Woermann. Vorne im Parterre lagen die Gästezimmer, die bald „Fürstenzimmer“ genannt wurden, nachdem Prinz Joachim Albrecht von Preußen hier im April 1907 gewohnt hatte, und später andere Fürstlichkeiten. Die Räume standen aber auch guten Kunden und Durchreisenden zur Verfügung. So bewohnte z.B. der Maler Ernst Vollbehr, der 1910 Swakopmund besuchte, „zwei schöne Zimmer mit Aussicht aufs Meer“. Ein lebendiges Gemälde, der Blick vom Woermann-Haus auf die hölzerne Landungsbrücke und mehrere Schiffe auf der Reede, erinnert an seinen Besuch.



Im Laufe der Zeit fanden sich immer wieder Begeisterte, die die einmalige Kulisse des Innenhofes nutzen wollten. Ich darf z.B. an die großartige Inszenierung des „Jedermann“ erinnern, mit der sich Jörg Henrichsen ein Denkmal setzte. Ich könnte mir auch vorstellen, von dort oben, vom kleinen Balkon, Julia in der berühmten Szene ihrem Romeo zuwinken zu sehen. Leider haben die Erbauer dieses Innenhofes nicht in Betracht gezogen, da ihnen die praktischen Erfahrungen fehlten, dass unser Swakopmunder Klima nicht so südländisch ist, wie es die Breitengrade vermuten lassen. So blieb der Klimafaktor immer ein Hemmschuh, wenn es um die bessere Nutzung dieses Raumes ging.



Ich habe aber auch an einer reichen Hochzeitstafel gesessen, die hier im Innenhof für eine große Gesellschaft gedeckt war. Gläser klirrten, Reden wurden gehalten und die Kapelle spielte dazu. Dies fand an einem schönen, sonnigen Vormittag vor ein paar Jahren statt - es war bei den Aufnahmen für den deutschen Fernsehfilm „Die Wüstenrose“, und ich war als Statist dabei.



Ein anderes Ereignis, das ich nicht unerwähnt lassen möchte, fand zwar nicht im Woermann-Haus statt, hatte aber den Turm als ruhenden Mittelpunkt in der Titelrolle. Es war die glänzende Inszenierung der Swakopmunder Revue „Rund um den Damaraturm“ von Irmela Erlank-Rethemeyer. Swakopmunder Zuschauer wurden von Swakopmunder Darstellern in heiterer Weise durch die Jahrzehnte geführt, und einige der Swakopmunder Originale konnten sich sogar selbst auf der Bühne verkörpert sehen.