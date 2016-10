Wissenschaft, die Wissen schafft

Aus dem Fundus der Sam-Cohen-Bibliothek der Gesellschaft für Wissenschaftliche Entwicklung Swakopmund, heute: „Die Odyssee einer Glocke“; erschienen in „Nachrichten“ (Heft 1/05), niedergeschrieben von Elke & Susanne Erb, ausgesucht von François Hartz (Teil 1/3).

Seit etwa 1976 hängt im Swakopmunder Museum eine kleine, in der Wüste gefundene Glocke. Sie hat einen Durchmesser von 35 cm und trägt außer der Jahreszahl 1736 noch den Gießvermerk JOSEPH ENGELBERT FUCHS GOS MICH IN CÖLLEN. Beim Versuch mehr über die Herkunft der Glocke zu erfahren, konnte ein Spezialist des Deutschen Glockenmuseums auf Burg Greifenstein, Jörg Poettgen, uns Folgendes mitteilen:



Man stand erstmal vor der Frage, ob hier das rheinische Köln oder das brandenburgische (Berlin)-Kölln gemeint war (...). Nun war angesichts des eindeutigen Gießernamens die Frage des rheinischen Köln bald geklärt. Wegen der geringen Glockengröße musste man hinsichtlich des Bestimmungsortes auf eine klösterliche Kommunität schließen, die dann bei der Säkularisation 1803 aufgelöst und ihre Ausstattung transloziert wurde.



Wie kann man feststellen, für welches Kloster 1736 ein Glöckchen gegossen wurde? Da die Kölner Glockengießer nahezu ausschließlich für das Erzbistum Köln tätig wurden, müsste man eigentlich einen Vermerk in den Weihbischöflichen Protokollen finden, in der neben anderen Amtshandlungen auch die Glockenweihen eingetragen wurden. Nun sind diese inzwischen publiziert, aber mangels eines Sachregisters muss man hier 600 Seiten durchblättern. Diese zunächst unsinnige Tätigkeit führte jedoch zu einem Ergebnis: Es gab im Jahr 1736 nur eine einzige Glockenweihe für ein Kloster, das Minoritenkloster in Remscheid-Lennep, gerade einmal 10 km Luftlinie von Barmen entfernt.



Aber wie kam diese Glocke nach Afrika und warum? Die deutsche Kolonie wurde zwar erst 1884 gegründet, aber die deutschen Missionare zogen schon vor Mitte des 19. Jahrhunderts dorthin, es waren genauer die Missionare der Barmer Mission aus dem Rheinland. Soviel ist jetzt gewiss über die Anfangsgeschichte der kleinen Glocke. Vielleicht schließt sich der Kreis beim Durcharbeiten des noch unveröffentlichten Tagebuches von Missionar Heinrich Kleinschmidt. Es folgen Auszüge: „Große Freude herrschte auf dem Jonkerschen Platz, als Weihnachten 1842 Friede zwischen den Viehdamaras und Jonker geschlossen wurde.“



Jonker hatte Missionare durch seinen Schwiegervater Jan Boois und den englischen Kapitän Alexander bei Missionar Schmelen erbeten. Hugo Hahn und Heinrich Kleinschmidt, mit Jan Bam, kamen um zu bleiben. Der Friede jedoch hielt nicht lange an, die Missionare beschlossen, den Platz wieder zu verlassen, Hugo Hahn wollte zu den Herero gehen.



Willem Swartbooi war gekommen, um einen Missionar zu erbitten. Es wurde ihm einer zugesagt, wenn sie an die warme Quelle Annis ziehen wollten, wozu er mit großer Freude einwilligte. Kleinschmidt wurde bestimmt, zu den Swartboois als Missionar zu ziehen. Am 3. Mai 1845 trat er seine Reise nach der neuen, südlich von Jonker gelegenen Station Annis an.



An einem kahlen, erhöhten Platz angekommen, wo verschiedene heiße Quellen am Rande einer Felsenbank hervorbrachen, spannte Kleinschmidt in der Nähe unter den Bäumen aus. Er war auf Rehoboth am heiligen Pfingsttage, den 11. Mai 1845, angekommen. Willem Swartbooi war noch nicht da; er lag in der Nähe mit seinem Volk. In den nächsten Tagen baute sich der Missionar eine Grashütte, unter einem Baum neben dieser hielt er Schule und Kirche. Swartbooi schickte Leute, die beim Bau des Steinhauses helfen sollten. Am 8. Juli hielt dann auch Swartbooi seinen Einzug auf Rehoboth.



Geschwister Hugo Hahn und Bruder Knudsen erfreuten Kleinschmidt mit ihrem Besuch. (...) Vor ihrer Abreise wurde auch auf eine feierliche Weise der Grundstein zu einer geräumigen Kirche gelegt - man schrieb den 30. August 1845.



Unterdessen hatte Kleinschmidt mit Bruder Scheppmann am 13. Oktober 1845 damit begonnen, das Fundament zu legen. Da der Kirchenplatz eine steinige Anhöhe war, so waren sie der Mühe enthoben, das Fundament auszugraben. Fast unter jedem Stein, den sie zum Fundament nahmen, fanden sie einen Skorpion.



„Am 4. Dez. 1846 große Freude! Bruder Rath ist endlich mit Lebensmitteln etc. über Land aus Kapstadt angekommen. Schriften und Briefe und eine geschenkte Glocke vom Kapschen Jungfrauen-Verein erfreuten uns sehr.“