„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“

Präsident, Premier und Bildungsministerin reden den Lehrern ins Gewissen

Mitten in der laufenden Urabstimmung der Lehrer über einen eventuellen Streik hat Namibias Präsident sein Missfallen dazu geäußert. Auch die Premierministerin und die Bildungsministerin haben darauf hingewiesen, dass man die gewünschte Gehaltserhöhung nicht zahlen kann.

Die Urabstimmung zum eventuellen landesweiten Streik der Pädagogen dauert an. Das Bild zeigt Lehrer in der Khomas-Region, bevor diese ihre Stimme abgeben. Der Konflikt hat sich um die Höhe der Gehaltserhöhung entzündet. Foto: Nampa

Von Stefan Fischer

Windhoek

Hochrangige Politiker haben am Freitag versucht, den Lehrern ins Gewissen zu reden, die einen Streik der Pädagogen für mehr Gehalt unterstützen wollen. Die Regierung könne die von der Gewerkschaft Nantu geforderten 8% Erhöhung nicht zahlen und müsse wie bei allen anderen Staatsdienern bei 5% bleiben, lautete der Tenor. Und: Wer streikt, müsse mit Konsequenzen rechnen.

Allen voran hat Präsident Hage Geingob sein Missfallen über die Situation geäußert. Zwar hätten Arbeitnehmer das Recht auf einen Ausstand, aber Kinder hätten auch das Recht darauf, unterrichtet zu werden, sagte er am Freitag in Windhoek. Ferner habe die Regierung das Recht, die Streikenden von den Schulen fernzuhalten. „Keine Arbeit - kein Geld“, machte Geingob die Haltung der Regierung deutlich. Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass bei einem Streik auch die Prüfungen in Gefahr wären und warf den Lehrern vor, emotionale Argumente zu nutzen. „Jeder würde die 8% den 5% vorziehen – aber zu welchem Preis?“, frage Geingob, der Streikwillige „unverantwortlich“ nannte. „Ja, sie haben das Recht auf einen Streik, aber sie schaden dem Land“, sagte er.

Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila rechnete vor, dass eine 8%-ige Lohnerhöhung der Nation 600 Millionen N$ mehr kosten würde. Das könne man sich angesichts der Sparzwänge nicht leisten. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte sie und bekräftigte, dass Lehrer im Ausstand kein Geld bekämen. Außerdem hätten sie bei der Rückkehr zum Arbeitsplatz auch das Recht auf die von der Regierung angebotene 5%-ige Gehaltserhöhung verwirkt.

Bildungsministerin Katrina Hanse-Himarwa räumte ein, dass sie Verständnis für die Forderungen der Lehrer habe. „Die Misere der Lehrer ist erkannt und verstanden worden.“ Sie bat die Pädagogen und Gewerkschaft darum, das große Bild im Auge zu behalten, weil die Regierung unter großem Sparzwang stehe. Außerdem warnte sie vor einer „Falschinformation“, die offenbar kursiert. „Ich möchte klarstellen: Wer für den Streik stimmt, erhält nicht automatisch 8% Gehaltserhöhung von der Regierung, das ist falsch.“ Ihre Behörde habe indes Vorsorge getroffen, dass der „Unterricht und die Prüfungsauswertung nicht unterbrochen werden“, sagte sie.