Wir sind nicht blöd

Betr.: Leserbrief „Mehr Karten für Einheimische“ zur Deutschen Schlagernacht 2017 von Agnes Hoffmann (AZ, 2. September 2016)





Liebe Angie, Sie sprechen mir aus der Seele! Während der letzten Schlagernacht wurde die grandiose Stimmung im Saal jäh unterbrochen, durch eine etwa 20-minütige Selbstbeweihräucherung seitens der Organisatoren. Es triefte nur so vor Eigenlob und je länger es dauerte, desto unruhiger wurde der ausverkaufte Saal, der doch eigentlich nur ein bisschen gute Musik hören und Party machen wollte. Außerdem hatten wir doch durch die nicht gerade billigen Eintrittkarten bereits genug Unterstützung bekundet.





Nicht erwähnt wurde die Tatsache, dass im Jahr zuvor einige Windhoeker (ich gehörte dazu) bewusst die Veranstaltung boykottierten. Denn erst nach heftigem Aufschrei aus der Öffentlichkeit wurden kurz vor der Veranstaltung doch noch Spenden für ein namibisches Schulprojekt abgezweigt. Eigentlich sollten die namibischen Deppen (die ausgehungert nach deutschen Musikveranstaltungen ziemlich hart im Nehmen sind) mit ihrem Eintrittsgeld für ein Schulprojekt in Ruanda blechen! So, und nun karrt der Veranstalter die bundesdeutschen Fans hierher (die bezahlen ja in Euro) und verbannt die Namibianer (die können leider nur in Namibia-Dollar bezahlen) auf die hinteren Plätze oder sperrt sie einfach ganz aus, indem man nur noch einen Abend anbietet. Wissen Heino & Co. eigentlich, was hier gespielt wird?





Sehr geehrter Veranstalter, wir sind doch nicht blöd! Hier geht es um handfestes Geschäft und keineswegs um selbstloses Spendensammeln.





Sonja Bartlewski, Windhoek