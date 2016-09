Winterzeit ade

Windhoek (fis) – Heute Morgen um 2 Uhr ist Namibia ist der Sommerzeit angekommen. Dazu wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Die Zeitumstellung ist per Gesetz geregelt; demnach dauert die Normalzeit für Namibia nun wieder bis zum ersten Sonntag im April an, danach tritt die in den 1990er Jahren eingeführte Winterzeit in Kraft (bis zum ersten Sonntag im September). Durch die aktuelle Umstellung der Uhren ist Namibia nun u.a. wieder zeitgleich mit Deutschland, bis dort Ende Oktober die MESZ zuende geht, sowie mit Südafrika.