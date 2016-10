Windhoek Show lädt ein

Windhoek (fis) – Nach dem gestrigen ersten Tag der Windhoek Show wird heute mit den Familien der erste Besucheransturm erwartet. Die größte Landwirtschafts-, Handels- und Verbrauchermesse findet auf dem Ausstellungsgelände statt; dort öffnen die Tore am Wochenende um 10 Uhr und bleiben bis in den Abend geöffnet. In den Hallen und auf dem Außengelände gibt es ein vielseitiges Angebot für jeden Geschmack sowie für jung und alt. Höhepunkte für kleine Gäste dürften verschiedene Fahrgeschäfte sowie ein Riesenrad sein.