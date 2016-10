Windhoek Show geht zu Ende

Gestern Nachmittag wurden die Apaloosa-Schimmel in der Arena auf der Messe Windhoek Show klassiert. Damit ist man am Ende der Tier-Klassierungen angelangt, denn gestern wurden auch die Inter-Rassen-Meister des Kleinviehs bestimmt. Außerdem wurden am Morgen, bei einem kleinen Frühstück, Auszeichnungen, je nach Handelssektor, an die diesjährigen Aussteller verteilt. Heute und morgen werden die Tore des Ausstellungsgeländes bereits um 10 Uhr geöffnet und am Abend wird das Gelände um 23 Uhr geräumt, während am Samstag die Ausstellungssäle um 18 Uhr schließen, der Vergnügungspark aber noch bis 20 Uhr geöffnet bleibt. Foto: Frank Steffen