Windhoek Show fängt bald an

Windhoek (ba) - Eine der größten Messen der Hauptstadt, die Windhoek Show 2016, beginnt am 30. September und dauert bis 8. Oktober an. Diese Gewerbe-, Handels-, Landwirtschafts- und Verbrauchermesse ist ein Schaufenster für verschiedenste Produkte, Waren und Dienstleistungen.



Die Messetore öffnen um 10 Uhr, der Eintritt beträgt 40 Namibia-Dollar (Erwachsene). Die Veranstaltung findet wie immer auf dem Ausstellungsgelände statt. Weitere Informationen gibt´s auf der Webseite der Windhoek-Show-Gesellschaft (www.windhoek-show.com ) oder telefonisch unter 061-224748. Auch die Registrierung für die Windhoek Show ist auf der Internetseite der Windhoek Show Society (WSS) möglich. Die Messe ist 1899 als Landwirtschafts-Messe gestartet und ist später auf andere Bereich und Branchen ausgedehnt worden. Diese Veranstaltung lockt nach WSS-Angaben jährlich mindestens 100000 Besucher an.