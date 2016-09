Windhoek Show 2016 mit vielen Höhepunkten

0

Windhoek (ba) - Die diesjährige Windhoek Show, Namibias größte Landwirtschafts-, Gewerbe-, Handels- und Verbrauchermesse, wird am kommenden Freitag (30. September) ihre Türen öffnen und bis 8. Oktober andauern. Laut dem Programm gibt es auf dem Ausstellungsgelände ein vielseitiges Programm mit Abwechslung für Jung und Alt und jeden Geschmack.



Ein starker Fokus wird auf die Landwirtschaft bzw. auf Farmer gerichtet. Inspektoren werden dabei Rinderrassen beurteilen, auch Ziegen und Schafe sind gewissen Prüfungen ausgesetzt. Höhepunkte sind stets die jeweiligen Paraden oder auch die Meisterschaft der Appaloosa-Pferde. Für Familien mit Kindern wird ein kleiner Freizeitpark (mit Riesenrad!) und ein Schlangen-Park eingerichtet. In den Abendstunden sind Auftritte von Künstlern geplant.



Am ersten Wochenende beginnt die Ausstellung jeweils 10 Uhr und dauert bis 21 Uhr (Freitag, Samstag) bzw. 20 Uhr (Sonntag) an. Von Montag bis Freitag ist das Messegelände von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Kommende Woche Freitag (10-21 Uhr) und Samstag (10-17 Uhr) findet dann das Finale statt. Karten kosten 40 N$ (Erwachsene) und 20 N$ (Schüler), Kinder unter sechs Jahren sowie Pensionäre haben freien Eintritt.



Weitere Informationen sind auf der Website www.windhoek-show.com einzusehen. Am morgigen Donnerstag veröffentlicht die Wochenzeitung „Windhoek Express“ eine achtseitige Beilage mit Programm und weiteren Details der Windhoek Show 2016.