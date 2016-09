Wilderei in Etoscha vereitelt

NWR distanziert sich von Ex-Angestelltem – Mutmaßliche Wilderer vor Gericht

Namibias Umweltminister Shifeta lobt die ausgezeichnete Zusammenarbeit zahlreicher Personen und Instanzen, die in der vergangenen Woche zur Festnahme von zahlreichen mutmaßlichen Nashorn-Wilderern und -schmugglern geführt hat. Dank eines aufmerksamen Farmers konnten vier Männer festgenommen werden, bevor sie im Etoscha-Nationalpark Nashörner wilderten.

Von Dirk Heinrich,

Windhoek

Ein kommerzieller Farmer entdeckte am vergangenen Samstagabend verdächtige Bewegungen eines Fahrzeuges auf seiner Farm am Rande des Etoscha-Nationalparks und machte sich bewaffnet auf den Weg, um herauszufinden, wer sich dort unerlaubt herumtreibt. Er konnte das Fahrzeug anhalten, aber der Fahrer weigerte sich auszusteigen. Plötzlich flüchteten die Passagiere, und der Farmer zerschoss die Reifen. Auch der Fahrer verschwand in der Dunkelheit im Busch. Der Farmer informierte die Naturschutzbehörde im Etoscha-Nationalpark und die Polizei, die sofort mit der Suche nach den mutmaßlichen Wilderern begannen. „Straßen wurden gesperrt und überall waren Männer auf Patrouille. Am nächsten Morgen wurde der im Park stationierte Hubschrauber des Umweltministeriums im ersten Licht des Tages eingesetzt, und konnten die Männer am Boden vier bewaffnete Wilderer stellen und festnehmen“, sagte der Minister für Umwelt und Tourismus, Pohamba Shifeta gegenüber der AZ. Der Umweltminister lobte die ausgezeichnete Zusammenarbeit der verschiedenen Personen und Instanzen, die zur „gewaltlosen Festnahme der schwer bewaffneten Wilderer führte“. Eine Waffe, Schlafrollen, Proviant und 20 Liter Wasser der mutmaßliche Wilderer wurden sichergestellt.

Polizeisprecher Edwin Kanguatjivi zufolge erschienen der 39-jährige Tjovikulo Ndidambe, Ngaveeue Tjiwana (21), Frans Nungolagola (24) und Tjiunba Kavetjikuru gestern in Tsumeb vor Gericht, wo sie sich wegen des illegalen Besitzes von Waffen und Munition, sowie des unerlaubten Betretens verantworten müssen. Der Fall wurde auf den 29. September dieses Jahres vertagt, wenn die Verdächtigen formell Kaution beantragen wollen.

Ebenso lobenswert sei die Zusammenarbeit der Polizei mit den Angestellten des privaten Naturschutzgebietes Erindi, den Naturschutzbeamten, Nachbarfarmern von Erindi und Nachbarschaftswachen, die zur Festnahme von vier Wilderern führte, die ein Schwarzes Nashorn gewildert und dessen Nasenhörner abgehackt hatten (AZ berichtete). Die beiden Sambier David Chihinga Kalwizi und Ndala Mukisi, der Angolaner Brian Mandjolo und der Namibier aus der Sambesi-Region, Franco Mapulanga Liswaniso erschienen am Montag dieser Woche in Omaruru im Magistratsgericht auf Klage der illegalen Jagd von besonders geschütztem Wild. Den vier Verdächtigen wurde dem Senior Staatsanwalt in Otjiwarongo, Louis Chigunwe, zufolge keine Kaution gewährt, und der Fall auf den 30. November dieses Jahres vertagt.

In Rundu wurden am Montag zwei Männer, Mashall Heita Nakutwima und Jeremia Martin Mukuve (30), in deren Besitz in der vergangenen Woche zwei Nasenhörner gefunden wurden und für die sie allem Anschein nach versucht hatten, einen Käufer zu finden (AZ berichtete), dem Richter vorgeführt. Der 48-jährige Heita ist ein ehemaliger Polizist und ein ehemaliger Angestellter des kommerziellen staatlichen Unternehmens Namibia Wildlife Resorts (NWR). In einer Presseerklärung distanziert sich NWR von ihrem ehemaligen internen Ermittler, der „vor drei Jahren gekündigt hatte, nachdem ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet worden war“. Der Fall wurde auf den 20. Oktober dieses Jahres vertagt und die Klage lautet: unerlaubter Besitz von Produkten von besonders geschützten Wildarten.