Wert der Farmer nicht erkannt

Die Mitglieder der NLU/NAU sind der Meinung, dass vor allem die Regierung nicht den Wert der Farmer dieses Landes schätzt. Sorge bereitet die steigende Kriminalität und die fehlende Unterstützung z.B. bei der Entbuschung sowie die Kontrollen der Veterinärbehörde. Schwache Kommunikation in verschiedenen Landesteilen frustriert etliche Farmer.

Zur Farmersfrau des Jahres wurde am Mittwochabend, nach dem 70. Kongress des namibischen Landwirtschaftsverbandes, Retha Olivier gekürt. Die in Mariental geborene Farmerin leitet das vielseitige Trots Aranos-Gemeinschafts-Projekt im Süden des Landes in dem Ort Aranos. Die Auszeichnung wurde von dem Geschäftsführer von Agra, Arnold Klein (rechts) überreicht. Foto: Dirk Heinrich

Von Dirk Heinrich, Windhoek



„Einer Umfrage unter unseren Mitgliedern zufolge sind diese der Meinung, dass der Wert der Landwirtschaft, von vor allem der Regierung nicht erkannt und gewürdigt wird, aber auch zahlreiche Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit schätzen den wichtigen Beitrag der kommerziellen Farmer in diesem Land nicht“, sagte der Präsident des namibischen Landwirtschaftsverbandes (NLU/NAU), Ryno van der Merwe, während des Galadiners beim 70. Kongress des Verbandes. Unter den Gästen beim 70. Jubiläum weilte kein Regierungsvertreter. Trotz der fehlenden Anerkennung durch viele Instanzen, zahlreicher Rückschläge und derzeitiger langanhaltender Dürre sind die meisten Farmer noch zuversichtlich.



Laut Umfrage, an der 17,5 Prozent der Mitglieder teilnahmen, ist die größte Sorge der Farmer die Sicherheit auf den Farmen, dass der tiermedizinischen Status im kommerziellen Farmgebiet gesichert wird, dass vorhandene Absatzmärkte erhalten bleiben, dass etwas gegen Viehdiebstahl und Wildererei unternommen wird, dass die Landreform gerecht vorangetrieben wird, dass die Arbeitsverhältnisse keine Probleme verursachen und dass die Verluste durch Raubwild in Grenzen bleiben. „Der Angriff auf eine 79-jährige Farmerin vor kurzem in der Leonardville-Gegend kann ausreichend verurteilt werden“, betonte van der Merwe. Wegen der stetig zunehmenden Kriminalität und dass überführte Verbrecher immer wieder auf Kaution freigelassen werden und ihr illegales Treiben fortsetzen, habe der Vorstand der NLU/NAU mit dem General-Inspektor und mit der General-Staatsanwältin Gespräche geführt, so der Präsident.



Die meisten der 519 befragten Farmer waren in der Altersgruppe 51 bis 60 Jahre (31,5 Prozent) gefolgt von den Altersgruppen 41 bis 50 Jahre und 61 bis 70 Jahre (21,5 bzw. 21,7 Prozent). 67,4 Prozent sind afrikaanssprachig, bei 28,7 ist die Muttersprache Deutsch, 3,3 Prozent englischsprachig und jeweils 0,2 Prozent gaben als Muttersprache Otjiherero, Nama/Damara und Oshivambo an. Die meisten der befragten Mitglieder bestreiten ihr Einkommen mit Rindern, gefolgt von Schaffarmerei, Trophäenjagd, Ziegenhaltung, Gästefarm und Holzkohleproduktion. 60, 5 Prozent sind ständig auf der Farm und verdienen ihren Lebensunterhalt durch Farmerei, 25, 6 Prozent sind Farmer, die noch ein Nebeneinkommen haben, 9,5 Prozent sind Teilzeitfarmer, die keinen Verwalter haben und 4,4 Prozent Teilzeitfarmer mit Farmverwalter.



NLU-Präsident van der Merwe betonte, dass die organisierte Landwirtschaft weltweit eine wichtige Rolle spiele und dass die Weltbank in einer Studie illustriert, dass Länder mit effektiven landwirtschaftlichen Strukturen mehr Erfolg in der Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors vorweisen können. Hiesige Farmer stünden unter immensemDruck und müssten sich umstellen, um effektiver zu produzieren. „In den vergangenen zehn Jahren ist das Einkommen der Großvieh-Fleischproduzenten um 71 Prozent gestiegen und die Produktionskosten um 154 Prozent. Bei den Kleinviehproduzenten stieg das Einkommen um 123 Prozent und die Kosten stiegen ebenfalls um 154 Prozent. Die Differenz zwischen Einkommen und Ausgaben hat sich seit 2011 dramatisch geändert“, betonte Ryno van der Merwe. Neben den Schwierigkeiten, Tiere nach Südafrika lebend auszuführen, nachdem in diesem Jahr strenge Bestimmungen den Absatzkälbermarkt für drei Monate zum Erliegen brachten, können neue Märkte wie China nicht genutzt werden, weil in der Omaheke-Region bei Gobabis und Okakarara elf Fälle der Lumpy-skin-Krankheit bestätigt wurden. Exporte nach China verlangen, dass keine Fälle dieser Krankheit in dem kommerziellen Gebiet vorkommen dürfen, da ansonsten die Ausfuhr für zwölf Monate eingestellt wird. Inzwischen wurde ein Container mit 23 719,28 Klogramm Rindfleisch verschiedener Schnitte erstmals nach Hong Kong verfrachtet, nachdem sich hier ein neuer Markt aufgetan hatte.