Werbung für Fotoreisen

0

Windhoek/Köln (fis) – Das in Frankfurt/M. ansässige Büro des namibischen Fremdenverkehrsamtes (NTB) hat als Aussteller an der Photokina 2016 in Köln teilgenommen. Die größte Fotomesse der Welt, die gestern zuende ging, diente den Namibia-Vermarktern als geeignete Plattform, mal etwas andere Offerten für das Sonnenland zu machen, beispielsweise Fotoreisen. Ein Fokus lag dabei auf der Aktion „Wildlife Photo Adventure“ mit Lumix sowie den Partnern Air Namibia, Best-Reisen und Chamäleon. Ein weiteres Augenmerk wurde auf Drohnenfotografie gelegt, wozu der Hersteller DJI seine Produktpalette präsentierte.