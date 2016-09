Wenn Wahnsinn zur Routine wird

Wenn die Definition von Wahnsinn ist, immer das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, sind Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit von Verantwortlichen in der Abschätzungsabteilung des Ministeriums für Ländereien und Neusiedlung angebracht.



Zum nunmehr drittel Mal haben jene zwecks Eintreibung der Bodensteuer eine vorläufige Abschätzungsliste erstellt und zum dritten Male dabei eine umstrittene Methodik angewandt. Und (wen wundert’s?) zum dritten Male haben tausende Farmer gegen die ihnen berechnete Bodensteuer Einspruch erhoben, beim Ministerium aber trotz dieses bereits zum Ritual gewordenen Vorgangs erneut Erstaunen ausgelöst.



Die Zuständigen sind also überrascht darüber, dass die Wiederholung dessen, was vorher Protest verursacht hat, erneut für Unmut sorgt. In der Verwunderung über das vorprogrammierte Verhalten der Farmer stellt sich die Abschätzungsabteilung jedoch nicht etwa selbst in Frage, sondern tut das, was schnelle Abhilfe verspricht: Sie disqualifiziert sämtliche Eisprüche, die sich gegen die Berechnungsgrundlage der Bodensteuer richten.



Was dem Ministerium als Weg des geringsten Widerstands erscheinen mag, könnte es jedoch in die Sackgasse führen und manövrierunfähig machen. Wäre man auf die Landwirte bzw. das Heer ihrer Anwälte eingegangen, hätte ein wie auch immer gearteter Kompromiss zustande kommen können. Stattdessen scheint nun eine juristische Klärung notwendig, die für das Ministerium fatale Folgen haben könnte.



Wenn nämlich die Berechnungsgrundlage für ungültig erklärt werden sollte, würde das Ministerium auch die Steuereinnahmen jener Farmer verlieren, die freiwillig gezahlt haben.



Marc Springer