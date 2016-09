Wende in Streit um Flughafen

Windhoek (ms) • Der Minister für öffentliche Arbeiten und Transport, war nicht befugt, auf Geheiß von Präsident Hage Geingob die Auftragsvergabe für den Aus- und Umbau des Hosea-Kutako-Flughafens zu annullieren und eine Neuausschreibung des Projekts anzuordnen.

Das hat Richter Shafimana Ueitele am Freitag verfügt und damit einem Eilantrag der chinesische Firma Anhui Foreign Economic Construction (AFECC) stattgegeben, die den Zuschlag für das Projekt erhalten hat. In dem zweiten Teil ihres Antrags will AFECC eine gerichtliche Bestätigung dafür erwirken, dass die ursprüngliche Auftragsvergabe rechtens war und ihre anschließend mit der NAC geschlossene Vereinbarung über Details des Projekts folglich Bestand hat.

Geingob hatte die Ausschreibung im Dezember vergangenen Jahres unter anderem mit der Begründung storniert, dass die Namibischen Flughafen-Betreibern (NAC) das mit sieben Milliarden N$ bezifferte Projekt finanziell nicht stemmen könne und dies deshalb auf Regierungsebene verwirklich werden sollte.

Ueitele will zu einem späteren Zeitpunkt die Begründung für sein Urteil nachreichen, das es der NAC untersagt, den Auftrag erneut zu annoncieren. Die Kläger hatten argumentiert, sie hätten mit der NAC bereits einen Projektvertrag unterzeichnet und damit ein Vertragsverhältnis geschaffen, das laut NAC-Gesetz vom Präsidenten nur in dem aktuell nicht geltenden Fall aufgelöst werden dürfe, wenn dies im nationalen Interesse oder aufgrund internationaler Verpflichtungen geboten sei.