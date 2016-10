Welwitschias zweiter in Kenia

Namibias Rugby-Auswahl war in Nairobi nur Uganda unterlegen

Namibias Siebener-Rugby-Auswahl hat in Kenia bei den Africa World Cup Sevens den zweiten Platz belegt. Die Mannschaft von Trainer ist somit das erste Team, das in das Finale dieses Wettbewerbs eingezogen ist.

Zweiter bei den Africa World Cup Sevens die Welwitschia-Siebener vor der Abreise nach Kenia. Hintere Reihe: Chef-Trainer Jurie Booysen, Allistor Jacobs (FNB Western Suburbs), Ricardo Swartz (Western Suburbs), Ngumee Nguaiko (Kudus), Sunday Haitembu (Unam), Nandivatu Karuuombe (United), Handré Bezuidenhout (Trustco United), Bjorn Bock (Kudus) und Robbie Dickson (Trainer). Vordere Reihe: Helarius Kisting (Unam), Shareave Titus (Unam), Mbimbo Mbai (FNB Unam), J.R. Jacobs (Walvisbaai) Absent: Tuna Amutenya (United).

Namibias 7 Rugby Auswahl hat sich überraschend den zweiten Platz beim Africa Rugby World Cup Sevens gesichert. In Nairobi gewann das Team bereits am vergangenen Freitag alle Vorrundenspiele ihrer Gruppe gegen Tunesien und Botswana.



Im Halbfinale gegen das Team von Madagaskar kamen die Siebener durch einen späten Try Nandivatu Karuuombe zum Sieg. Mit 10:7 endete die Partie. Im zweiten Halbfinale standen sich Uganda und Kenia gegenüber. Uganda behielt mit 17:12 die Oberhand auf dem Weg ins Endspiel.



Für das Team um Assitenz-Trainer Robbie Dickson musste sich dann aber im Finale der wesentlich stärkeren Auswahl aus Uganda mit 19:39 geschlagen geben. Mit dem Erfolg qualifiziert sich das Team aus Ostafrika für die Dubai Sevens und Cape Town Sevens im Dezember diesen Jahres. Das namibische Team als zweiter holt sich das Ticket für die Hong Kong Sevens im April nächsten Jahres.



Der Übungsleiter gab sich nach der Partie sehr zufrieden. „Bedenkt man die Umstände die sich als eher schwierig in der Vorbereitung erwiesen, bin ich stolz auf die Jungs." Das Team traf erst am 11. September zusammen um sich auf das Turnier vorzubereiten.



Dazu kam noch erschwerend hinzu, dass keiner der 60 besten Siebener-Spieler für die Auswahl zur Verfügung stand und man somit diesen Jungen Kader erst noch formieren musste. „Einige der Spieler hatten noch nicht die 100 prozentige Fitness und dafür haben sie das gut gemeistert", so Dickson.



Nur vier Spieler hatten die Welwitschias bisher schon einmal repräsentiert. Nandivatu Karuuombe, Tuna Amutenya, Mbimbo Mbai und Handré Bezuidenhout haben bereits das Nationaltrikot getragen.



Abseits all dieser Einschränkungen ist die Siebener-Mannschaft Namibias das erste Team, das ein Finale bei den Africa Sevens erreicht hat.



Im ersten Spiel hatte die Dickson-Truppe Tunesien mit 17:5 geschlagen. Shareave Titus, Nandivatu Karuuombe und Alistair Jacobs punkteten für die Welwitschias. Darauf folgte dann das 19:5 gegen Botswana bei dem Ngumee Nguaiko (2) und Helarius Kisting einmal das Ei hinter der Mallinie des Gegners ablegten.



Am Samstagmorgen folgte dann der Einzug ins Finale, bei dem es erst nach einem Sieg für Madagaskar aus sah. Das Team von der Insel ging bereits früh mit 7:0 in Führung. Sunday Haitembu verkürzte auf 5:7. Mit nur wenigen Sekunden auf der Uhr holte Karuuombe den Sieg für die Welwitschias.



Mit den meisten Spielern die noch unter 23 sind, sieht es gut für das Siebener-Team aus Namibia aus. Es scheint viel Potenzial in dieser Rugby-Auswahl zu liegen. Laut Dickson denken Die Organisatoren der Cape Town Sevens derzeit darüber nach, ob die Welwitschias sich auf irgendeine Art und Weise noch für den Wettbewerb qualifizieren kann.



Der nächste große Wettbewerb sind die Safland Namibia Sevens, die am 12. und 13. November in Swakopmund stattfinden.