Welwitschias treffen auf die Bulldogs

Namibias Rugby-Auswahl tritt in East London beim Tabellenvierten an

Die Welwitschias werden am folgenden Samstag in East London am Ost-Kap gegen die Border Bulldogs antreten. Nach der guten Leistung vom Vorwochenende, kann gegen den derzeit Vierten auf Punkte gehofft werden. Im Hage-Geingob-Stadion spielen am Samstag die U19-Teams von Kenia, Simbabwe, Tunesien und der Gastgeber den Sieger des 2016 Africa U19 Tournament aus.

Der nächste Gegner der Welwitschias: Die Border Bulldogs empfangen Namibias Rugby-Auswahl am Ost-Kap. Foto: Gallo Images Mit einer ansprechenden Leistung gegen die Leopards zeigten sich die Welwitschias am letzten Wochenende. Foto: Olaf Mueller

Von Olaf Mueller

Windhoek

Nach einem offenen Schlagabtausch am vergangenen Samstag gegen die Leopards, tritt Namibias Rugby-Auswahl dieses Wochenende im Currie Cup in East London an. Dann geht es gegen die Border Bulldogs, die derzeit Vierter mit 2 Punkten in dem Sechserfeld sind. Die Mannschaft von Trainer John Williams hatte seit langem den Zuschauern im Hage-Geingob-Stadion mal wieder eine wirklich ansehnliche Leistung geboten. Das lässt auf weitere Punkte hoffen.

Der Gegner der Windhoek Draught Welwitschias vom letzten Wochenende muss an diesem Samstag bei den Down Touch Griffons im HT-Pelatona-Projects-Stadion um Punkte kämpfen. Derzeit liegt das Team aus der Nord-West Provinz auf dem zweiten Rang und ist punktgleich mit den Griffons. Beide Mannschaften hatten die ersten beiden Spielen in der Rückrunde des Currie Cup gewonnen, wobei die Griffons die bessere Differenz an erzielten Spielpunkten hat.

Außerdem empfängt der Tabellenletzte, die Hino Valke den Tabellendritten die SWD Eagles. Beide Teams hatten bisher aber je nur ein Spiel absolviert, wobei der Squad der Adler fünf Punkte aus dem Ersten Match holten und die Falken nur einen Zähler sichern konnten und punktgleich mit den Welwitschias sind. Danach spielen die Welwitschias erst am 10. September wieder. Dann geht es nach Welkom zu den Griffons.

Dennoch müssen die Fans des namibischen Rugbysport nicht auf das Spiel um das Ei verzichten. Bereits gestern hat im Hage-Geingob-Stadion das 2016 Africa U19 Tournament angefangen. Daran nehmen, neben den Gastgebern, auch die Teams aus Kenia, Simbabwe und Tunesien teil.

Zum Auftakt spielte die ostafrikanische Auswahl gegen Namibias Nachbarstaat Simbabwe. Die Welwitschias trafen auf die Nordafrikaner. Am Samstag um 14 Uhr spielt dann erst der Verlierer aus Spiel 1 gegen den Unterlegenen aus Spiel 2. Das Finalspiel findet dann um 16 Uhr statt.

Das Ergebnis der Partie Namibia gegen Tunesien lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, die Simbabwer zogen nach dem 27:26 (15:11) Sieg denkbar knapp in das Finale ein.