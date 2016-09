„Weltwärts“-Teilnehmer erweitern ihren Horizont in der Fremde

Über „Weltwärts“, ein Programm des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, werden jedes Jahr rund 3500 junge Menschen aus Deutschland in Schwellen- und Entwicklungsländer entsandt, um dort soziale Projekte für ein Jahr zu unterstützen. 2013 wurde der Spieß zusätzlich umgedreht; seither können internationale Freiwillige auch nach Deutschland reisen und sich dort engagieren. Am 9. September kamen in der deutschen Botschaft in Windhoek 17 Freiwillige aus Deutschland und sechs aus Namibia zusammen, die am Anfang ihres Einsatzes im jeweils fremden Land stehen. Nun haben sie ein aufregendes Jahr vor sich, das sie in Namibia beispielsweise beim Roten Kreuz in verschiedenen Regionen im Norden oder in Deutschland in den Regionalbüros des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verbringen. Foto: Deutsche Botschaft Windhoek