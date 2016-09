Weiteres Struggle Kid überfahren

Windhoek (dh) • Auf der B1 zwischen Windhoek und Okahandja überfuhr am vergangenen Freitagabend um 18.55 Uhr ein Personenwagen den Thomas Kandjeni (31), der eines der Struggle Kids sein soll. Kandjeni starb am Unfallort, und kurz nach dem tödlichen Zusammenstoß hätten die in der Nähe in Brakwater campierenden Struggle Kids den Fahrer tätlich angegriffen und seien Steine wahllos auf Fahrzeuge und Personen geworfen worden, so die Polizei. Der Fahrer sei daraufhin vom Tatort geflüchtet, da er um sein Leben fürchtete, und habe sich später der Polizei gestellt. Ein Polizeifahrzeug sei durch die Steine am Ort des Geschehens beschädigt worden. Nachdem der Fahrer des Unfallwagens in Haft genommen worden war, sei herausgekommen, dass er ohne Führerschein in Richtung Küste unterwegs gewesen sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein sogenanntes Struggle Kid beim Überqueren der Straße von einem Fahrzeug erfasst und getötet wurde.