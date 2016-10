Wasserverbrauch steigt wieder

Windhoek (fis) – Seit der umstrittenen Äußerung von Landwirtschaftsminister John Mutorwa zu den Wasserreserven steigt der Verbrauch in der Hauptstadt wieder an. Wie die Stadtverwaltung Windhoek gestern mitteilte, hätten die Windhoeker in den letzten Tagen den Verbrauch deutlich weniger gedrosselt als zuvor. Die Einsparung sei von über 30% auf 24% (niedrigster Wert) gesunken; ein „kritisch niedriger Wert“, so die Stadtverwaltung. Die Lokalbehörde hatte vor mehreren Monaten angekündigt, dass der Verbrauch um 40% gedrosselt werden müsse, sonst gehe der Hauptstadt bald das Wasser aus. Mutorwa, der auch für Wasserbau verantwortlich ist, hatte Ende September öffentlich gesagt, dass es genügend Wasser gebe und Windhoek nicht „austrocknen“ werde.