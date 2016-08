Wasserspar-Kampagne gewinnt Auszeichnungen

Was sich alles aus verdreckten Heckscheiben von Autos machen lässt, zeigten acht namibische Künstler im Rahmen der Wasserspar-Kampagne #DontWashMeNAM. Diese Kreativität wurde mit zwei Auszeichnungen bei den südafrikanischen Loerie Awards belohnt. Foto: Advantage Y&R

#DontWashMeNAM der Werbeagentur Advantage Y&R in Südafrika erfolgreich

Windhoek/Durban (nik) – Die Wasserspar-Kampagne #DontWashMeNAM der Windhoeker Werbeagentur Advantage Y&R’s hat bei den Loerie Awards in Durban zwei Auszeichnungen erhalten. Die Werbeaktion, die für die Stadt Windhoek gemacht wurde, konnte sich in der Kategorie „Live Events-Sponsorship“ Silber sichern und gewann zudem Bronze in der Kategorie „Transit and Air“. „Diese Siege sind für die namibische Werbeindustrie sehr bedeutend“, betonte Toufic Beyhum, Kreativdirektor von Advantage Y&R. „Die Jury stammt aus Europa, USA und Südafrika – das beweist, dass unsere Arbeit internationale Anerkennung gefunden hat“, so Beyhum.

Die Kampagne #DontWashMeNAM hat zum Ziel, auf die aktuelle Dürre und die damit verbundene Wasserknappheit aufmerksam zu machen und fordert in diesem Zusammenhang Autobesitzer dazu auf, ihre Fahrzeuge nicht waschen zu lassen. Für diese Aktion haben acht namibische Künstler aus verstaubten Heckscheiben Kunstwerke geschaffen, die dann bei einer Ausstellung gezeigt wurden. Zudem wurden die Autos durch die Eveline-Straße in Windhoek gefahren, die dafür bekannt ist, ein Standort für illegale Autowäscher zu sein.