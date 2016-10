Wassernot ist eine Realität

Stadtverwaltung Windhoek widerspricht Minister und erneuert den Sparzwang

Die Bemerkungen des Landwirtschaftsministers unlängst zur Wassernot hatten sofortige Nachwehen zur Folge. Die übrigen Dammbestände reichen vielleicht bis zum Ende des Jahres, wonach die Versorgung aus lokalen Bohrlöchern und der Wiederaufbereitung kommen muss, sowie zu einem geringen Teil vom Norden.

Von Frank Steffen, Windhoek



Entgegen der Meinung des Landwirtschaftsministers besteht die Stadtverwaltung Windhoek darauf, Wasser sparen zu müssen. Bei einer gestrigen Pressekonferenz formulierten Pressesprecher Joshua Amukugo und amtierender Stadtdirektor Philemon Haimbuda, das Dilemma in ihrer schriftlichen Presserklärung wie folgt: „In den Medien war unlängst zu lesen, dass die Stadt Windhoek auf jeden Fall genügend Wasser für 13 Jahre in ihrem unterirdischen Aquifer habe". Diese Feststellung war wohl auf ein diesbezügliches Kommentar des Landwirtschaftsministers, John Mutorwa, Mitte September zurückzuführen, als dieser in Swakopmund bei einer Strategieversammlung bekanntgab, dass Windhoek auf keinen Fall auf dem Trockenen sitzen würde, auch wenn die Dämme bis zum Ende des Jahres vollkommen ausgetrocknet seien.



Laut Amukugo sehe sich die Stadtverwaltung als „Custodian" des Windhoeker Aquifers, und habe darum als Treuhänder die Pflicht, diese einzigen verbliebenen Wasserreserven mit Umsicht zu verwalten. „Ob wir 13 Jahre Wasser in diesem Wasserreservoir führen, das sei mal dahingestellt, da wir nicht wirklich wissen, wie groß diese Reserve tatsächlich ist. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig mit diesem letzten lokal-verbliebenen Wasser umgehen. Außerdem müssen wir erst einmal durch Bohrungen und Installationen Zugang zu diesem Wasser bekommen", meinte der Pressesprecher ferner. Es bestünde kein Zweifel daran, dass dieses Wasser vorerst die Not lindern könne, „doch was machen wir wenn wir noch ein Jahr ohne Regen erleben?"



Haimbuda bestätigte, dass das Schlagen von zusätzlichen Bohrlöchern dahingehend vorankomme, dass ab Januar 2017 etwa 46% des Windhoeker Wasserverbrauchs von den Bohrlöchern der Stadt genommen werden soll. Denn das sei der Zeitpunkt ab wann die drei Haupt-Versorgungsdämme, Von Bach, Swakop-Port und Omatako, voraussichtlich total ausgetrocknet sein werden, wenn es keinen Regen gibt. Etwa 16% der Versorgung werden dann von der Wiederaufbereitungsanlage, und weitere 8% von den Berg-Aukas- und Kombat-Minen, erwartet. Ob das Wasser auf Dauer, von den Minen aus, in die Landesmitte gepumpt werden kann, sei gar nicht garantiert. Amukugo wiederholte die Aufforderung, dass die Einwohner Windhoeks, inklusive aller Geschäfte, endlich zumindest 30% Einsparung erreichen müssen, da es sonst einen unermesslich-hohen wirtschaftlichen Schaden nach sich zöge. „Seitdem die besagten Medienberichte abgedruckt wurden, sind die Wassersparmaßnahmen sofort von etwa 32% auf 24% gefallen. Mir wird langsam Angst dabei", meinte Amukugo. Die Stadtverwaltung sei dabei weitere Bohrlöcher zu schlagen, damit größere Wassermengen aus dem Aquifer gepumpt werden können, aber das gesamte Projekt dauere Zeit, weswegen er stark hoffe, dass die extreme Trockenheit durch frühen und guten Regen endlich ein Ende habe.