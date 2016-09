Wassermangel und Wasserüberfluss

Betr.: Immer sparen



An alle, die unter Wassermangel leiden: ich denke an euch und ich hoffe, dass sich die Situation bald ändert. Ich bewundere euch, wie ihr das Leben meistert. In Deutschland hat es gerade extrem viel geregnet. Da gab es auch Probleme. Trotzdem gehe ich auch sparsam mit Wasser um. So fange ich Duschwasser auf für die Toilettenspülung. Und man muss nicht jeden Tag duschen.



U.Peters, Lörrach, Deutschland