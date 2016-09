Wann kommt der Regen? - Ein Theaterstück an der Privatschule Grootfontein

Im Rahmen des alljährlichen „bunten Abends“ brachten die Schüler der Privatschule Grootfontein das Theaterstück „Wann kommt der Regen?“ auf die Bühne. Darin machen sich die Schüler auf, um nach dem Regen zu suchen und befragen verschiedene Bewohner ihrer Stadt. So auch die Tierärztin, doch die kann leider keinen Tipp geben. Hoffnung wird auch in Hund Elithabess gesetzt – doch auch dieser ist ziemlich ratlos und kann den Schülern nicht sagen, wo sich der Regen versteckt. Fotos: S. Sievers Auch die Heimhühner werden nach dem Regen gefragt. Doch die aufgeschreckten Tiere tanzen und singen nur, denn solange sie gefüttert werden, ist ihnen der Regen egal.

Diese Frage, die uns ja wohl alle sehr beschäftigt, war in diesem Jahr der Titel des Stücks, das die Kinder der Deutschen Privatschule Grootfontein auf ihrem jährlichen „bunten Abend” am 18. August aufführten. Zuvor wurden die Zuschauer musikalisch eingestimmt, einige Kinder brachten auf Keyboard oder Flöte die Stücke „Greensleeves“, „drei Nüsse für Aschenbrödel” und „der Pumuckel ist da” zu Gehör. Ein sehr lebhaft getanzter und gesungener Sketch über die Freuden und Leiden des Zeltens heizte die Stimmung so richtig an. Und dann kam das Theaterstück „Wann kommt der Regen”, das in diesem Jahr von den Lehrerinnen selbst geschrieben worden war. Das Stück spielte – wie könnte es anders sein – in Grootfontein, wo sich die Schüler von der Sorgen der Erwachsenen anstecken lassen, wo denn nun der Regen bleibt, und sich auf die Suche nach ihm machen. Besonders lustig waren die Szenen, in denen bekannte Grootfonteiner aufgesucht und befragt wurden, die mit ihren Macken und Eigenheiten von den Kindern gekonnt und so pointiert nachgespielt wurden, dass kein Auge trocken blieb. Doch auch Tiere wurden gefragt, wie die Schar der Heimhühner oder der Ameisengeneral und sein Volk. Die Kinder wechselten mühelos zwischen verschiedenen Rollen und begeisterten auch mit ihrem Regentanz und den Regentrommeln. Am Ende verspricht ihnen die weise Eule, dass auf schlechte Zeiten doch immer wieder gute Zeiten folgen. Mit diesem Versprechen und einer leckeren Gulaschsuppe ließen Schüler, Eltern und Gäste den Abend gemütlich ausklingen, um anschließend in die wohlverdienten Ferien zu starten.

Ulrike Menne