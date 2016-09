Wanderers verdrängen die Pirates

Jacobus Paulus Nel richtet Blick nach vorne: „Haben es selbst in der Hand“

Die Wanderers haben im Gold Cup ihren ersten Sieg eingefahren. Mit 60:29 verpasste der namibische Vertreter den Northam Platinum Rhinos ein Brandmal. Damit ist das Windhoeker Team in der Gruppe B auf den dritten Rang vorgerückt.

Im Gold Cup feierte das Rugby-Team der Wanderers (in Weiß) am Samstag einen 60:29-Heimsieg gegen die Rhinos aus Limpopo. Foto Hesron Kapanga, NAMPA

Von Olaf Mueller, Windhoek



Im zweiten Anlauf haben die Wanderes ihr erstes Spiel im diesjährigen Gold Cup gewonnen. Die von der südafrikanischen Rugby Union (SARU) organisierte Turnierserie, bei der sich Klubmannschaften aus Namibia, Simbabwe und Südafrika messen, läuft noch bis zum 29. Oktober. Mit dem 60:29-Heimsieg gegen die Northam Platinum Rhinos - Meister der Limpopo-Region - verschafften sich die Wanderers am Samstag ordentlich Respekt. Das Auftaktspiel hatte das Team aus dem Windhoeker Stadtteil Pionierspark noch knapp mit 26:28 bei den Pirates aus Dunedin City (Gauteng) verloren.



Gleich in Halbzeit eins gelangen den Wanderers vier erfolgreiche Versuche. Dazu drei Erhöhungen plus einen verwandelten Strafstoß ergaben einen 29:3-Halbzeitstand. In der zweiten Spielhälfte kamen die Rhinos entschlossener aus der Kabine und punkteten kurz nach dem Seitenwechsel. Doch die Hausherren hatten die richtige Antwort parat und stellten schnell wieder den alten Punkteabstand her. Danach bekamen die Zuschauer an der Tünschelstraße Einbahnstraßen-Rugby geboten, wobei die Wanderers fünf weitere Versuche und drei Erhöhungen verbuchten. Mit einer komfortablen Führung im Rücken nahmen die Hauptstädter das Tempo heraus, so dass sich dem Gegner mehr Raum bot. Diesen nutzten die Rhinos für drei Tries. Nur einmal ließ das Team aus Limpopo die Bonuspunkte liegen. Nach dem Sieg gab sich Wanderers-Trainer Jacobus Paulus Nel nüchtern: „Ich bin sehr zufrieden, aber jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren.“ Am Samstag (15.30 Uhr) muss seine Auswahl in Rustenburg bei den Impalas ran. In der Gruppe B belegen die Wanderers nun den dritten Rang.



Aufgeteilt in vier Gruppen nehmen insgesamt 20 Mannschaften am SARU Gold Cup 2016 teil. Mit den Wanderers und den Old Georgians aus Simbabwe treten in diesem Jahr erstmals zwei auswärtige Teams bei dem südafrikanischen Wettbewerb an. Die Wanderers profitierten davon, dass Hochschulmannschaften wie Meister UNAM (Universität von Namibia) beim Gold Cup nicht zugelassen sind. Als Tabellenzweiter der Saison 2015 rückten die Wanderers automatisch nach. Nel will den Schwung aus dem Rhinos-Duell in die Partie gegen den Tabellenführer mitnehmen. „Wir haben es selbst in der Hand, die nächste Runde zu erreichen.“ Das wird sich am Samstagnachmittag zeigen.