Wahl zur Stadt des Nordens im vollen Gange

Oshakati ist eine von 14 Ortschaften, die derzeit im Vorentscheid zur Stadt des Nordens gekürt werden wollen. Denn nur der Gewinner wird im kommenden Jahr gegen die weiteren Sieger aus den Regionen Süden, zentraler Norden und Westen im Finale um den Titel des Wettbewerbs Namibias Stadt des Jahres antreten. Eine Stimmabgabe für den Favoriten des Nordens ist noch bis zum 2. September möglich. Foto: Privat

Windhoek (nik) – Im Rahmen des Wettbewerbs Namibias Stadt des Jahres 2017 läuft derzeit der Vorentscheid zur Stadt des Nordens auf Hochtouren. Der Sieger unter den 14 Anwärtern tritt dann im kommenden Jahr gegen die drei weiteren Finalisten aus dem Süden, zentralen Norden und Westen an. Die Frage lautet dann: Wird sich erneut eine Stadt aus dem Norden durchsetzen können und Ongwediva als Gewinner 2016 gleichtun?



Nachdem sich Lüderitzbucht als Stadt des Südens bereits erfolgreich für das Finale des Wettbewerbs qualifiziert hat, kämpfen aktuell die Ortschaften Opuwo, Ruacana, Oniipa, Outapi, Okahao, Oshikuku, Eenhana, Helao Nafidi, Oshakati, Ondangwa, Omuthiya, Rundu, Nkurenkuru und Katima Mulilo um den Titel des Nordens. Noch bis diesen Freitag (2. September), 17 Uhr, läuft die SMS-Abstimmung, in der für den persönlichen Favoriten gestimmt werden kann. Dazu ist einfach eine Nachricht mit dem Inhalt „town“ und den Städtenamen seiner Wahl (Beispiel: town Oshakati) an die Nummer 51500 (1 Namibia-Dollar pro SMS) zu senden. Das Mitmachen lohnt sich, denn unter allen Wählern wird ein Preisgeld von 1000 Namibia-Dollar in bar verlost. Pro Mobilfunknummer ist dabei eine SMS erlaubt. Die Stadt des Nordens wird schließlich am 5. September bekanntgegeben. In der zweiten Septemberhälfte findet dann die Wahl im zentralen Norden statt, bevor im Oktober und November der Sieger des Westens ermittelt wird. (#NTY2017)