Wahl der Stadt im zentralen Norden beginnt

0

Windhoek (nik) – Im Rahmen des Wettbewerbs Namibias Stadt des Jahres 2017 beginnt heute die Abstimmung für die Stadt des zentralen Nordens. Zehn Tage lang (bis zum 23. September) kann jetzt für den Favoriten der teilnehmenden Ortschaften Grootfontein, Tsumeb, Otjiwarongo, Okahandja, Outjo, Okakarara, Otavi, Gobabis und Khorixas gestimmt werden. Der Gewinner tritt dann im kommenden Jahr gegen Ondangwa, dem Regionalsieger aus dem Norden, Lüderitzbucht, der Stadt des Südens, und den noch zu ermittelnden Gewinner im Westen des Landes im großen Finale an.

Wer sich bei seiner Wahl noch nicht ganz sicher ist, kann sich in der heute der AZ beiliegenden Broschüre noch einmal über alle Städte und ihre Attraktionen informieren. Die Abstimmung geschieht schließlich per SMS: Einfach das Stichwort town und seine Lieblingsstadt (Beispiel: town Okakarara) an die Nummer 51500 schicken. Jede SMS kostet 1 N$, pro Mobilfunknummer ist eine SMS erlaubt. Unter allen Teilnehmern werden 1000 N$ in bar verlost, mitmachen lohnt sich also. Die Gewinnerstadt wird am Montag, dem 26. September, bekanntgegeben. (#NTY2017)