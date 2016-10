WAD entsetzt über Gewalt

Windhoek/Rehoboth (Nampa/ba) - Die Frauenrechtsorganisation Womens Action for Development (WAD) hat sich zu den jüngsten Mordfällen an Kindern und Frauen in Namibia geäußert. So zeigte sich WAD-Direktor Salathiel Shinedima entsetzt über den Fall, wonach eine Mutter an der Küste ihr Kleinkind ermordet haben soll (AZ berichtete). Shinedima erklärte, dass die Organisation angesichts der Vergewaltigungen, des Missbrauchs und der Morde an Kindern und Frauen besorgt sei. „Die Vergewaltigungen und Morde an Frauen und die Abtreibung oder der Mord von Neugeborenen bleiben ein ernsthaftes Problem. Männer werden von WAD aufgefordert, Frauen zu respektieren und micht zu ermorden“, so Shinedima.



Shinedima betonte zudem, dass Namibier die einzigen seien, die die geschlechterspezifische Gewalt (GBV) in diesem Land beenden könnten. Der WAD-Direktor forderte Männer deshalb dazu auf, sich am Kampf gegen GBV zu beteiligen. „Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Mord oder andere Fälle von Verbrechen gegenüber Frauen oder Kindern gemeldet werden. Frauen sind nicht dazu da, um erniedrigt und missbraucht zu werden oder gar in den Händen von Männern zu sterben“, so Shinedima.