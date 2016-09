Vorsicht vor Muscheln

Windhoek/Swakopmund (dh) - Das Fischereiministerium hat die Öffentlichkeit eindringlich davor gewarnt, Muscheln und Austern im Gebiet von Walvis Bay und Swakopmund zu sammeln und zu essen, da diese für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Das namibische Normeninstitut (NSI) habe verschiedene Muscheln und Austern aus dem Küstenstreifen zwischen Walvis Bay und Swakopmund getestet und sie als eine Gefahr für Menschen befunden, hieß es am Freitag.Personen, die diese Meeresfrüchte verzehren, könnten binnen 30 Minuten unter Durchfall und Übelkeit leiden. Die Vergiftung sei nicht tödlich, so die Erklärung des Ministeriums, aber könne zu Bauchkrämpfen und Erbrechen führen. Diejenigen, die erkranken, sollten sich schnellstens zu einem Arzt begeben und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht nur das Sammeln von Muscheln sei vorläufig untersagt, sondern auch der Verkauf von Austern und anderen Muscheln aus diesem Küstengebiet.Weitere Informationen gibt´s vom Chefbiologen für Aquakulturen des Fischereiministeriums, Frikkie Botes, per Telefon (064-4191254 und 081-2240022) sowie per E-Mail ( [email protected] ).