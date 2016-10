Vor 50 Jahren

17. August 1966

Die niedrigsten Eisenbahntarife der Welt

Kapstadt (SAPA). Trotz der geplanten Erhöhungen seien die südafrikanischen Eisenbahntarife die niedrigsten in der Welt, sagte Verkehrsminister B. J. Schoeman am Dienstag im Volksrat, als der die Debatte über den Eisenbahnetat zusammenfaßte. Auch wenn diese Tariferhöhungen, die er in der vergangenen Woche angekündigt habe, bis zu einem gewissen Grade Auswirkungen auf die Wirtschafte s Landes haben werde, würden diese längst nicht so nachteilig sein, wie dies von der Opposition behauptet werde. Die Lebenshaltungskosten werden nur minimal beeinflußt, wenn die Wirtschaft vernünftig reagiert. Die Tariferhöhungen würden auch die Wirtschaftsexpansion nicht bremsen.

Er sei der letzte, der eine Tariferhöhung wünsche. Jeder vernünftige Minister würde sie vermeiden, wenn es möglich ist. Es sei aber Interesse des Landes, daß die Eisenbahn- und Hafengesellschaft auf einer gesunden finanziellen Grundlage arbeite. Die Opposition wäre sofort mit Kritik zur Stelle, wenn dies nicht der Fall wäre.

17. August 1966

Orientierung verloren

Kapstadt (AZ/SAPA). Zwei Übungsflugzeuge der südafrikanischen Luftwaffe vom Typ Harvard verloren gestern abend über der Karoo die Orientierung. Diebeiden Piloten hatten offenbar Schwierigkeiten, Radioverbindung mit ihren Bodenstationen herzustellen. Sie unterrichteten den Flugkapitän der SAA-Boeing-727, die sich gestern auf dem Flug von Johannesburg nach Kapstadt befand, daß sie nur 13 Gallonen Treibstoff an Bord hätten. Nachdem auch die Verbindung zwischen den beiden Harvard-Piloten und der Boeing 727 abbrach, entschloß sich der Flugkapitän der Boeing eine ausgedehnte Suche in der Gegend von Worcester. Montagu, Robertson, Laingsburg und Swellendam durchzuführen. Die Suche blieb erfolglos und der Funksprecherverkehr unterbrochen. Die Boeing 727 der SAA landete mit 45 Minuten Verspätung in Kapstadt.

Seitens der südafrikanischen Liftwaffe wurde inzwischen bekannt gegeben, daß die beiden Flugzeuge bei Calvinia und Fraserburg gelandet sind. Die beiden Flugzeugführer sind unverletzt. Über den Grund der Verorientierung konnte noch nichts bekannt gegeben werden. Die beiden Piloten befanden sich auf einem routinemäßigen Übungsflug.

17. August 1966

Humboldt-Köln baut Zementfabrik in Südafrika

Köln (dpa). Eine Zementfabrik für die White‘s South African Portland Cement Co. Ltd., Johannesburg, wird das Werk Humboldt der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln – errichten. Die Anlage soll im Frühjahr 1968 bei Lichtenburg im Hochland Transvaal, 250 km westlich von Johannesburg, in Betrieb genommen werden. Damit wird die Kapazität der in Lichtenburg bereits bestehenden Zementfabrik um 250 000 auf 500 000 Tonnen jährlich erhöht. Südafrika produzierte 1965 3,5 Millionen Tonnen Zement. Da die Nachfrage jedoch größer ist, soll das Angebot bis 1970 um jährlich 5,5 Prozent erhöht werden.

17. August 1966

Verhaftungen im Bestechungsskandal

Bonn. (dpa). Ein früherer Regierungsrat im Bonner Verteidigungsministerium, Karl Evers (62), ist in seinem Wohnort Frauenberg im Bayerischen Wald unter dem Verdacht der Bestechung verhaftet worden. Dies teilten die Bonner Justizbehörden mit. Der Name des ehemaligen Beamten war schon vor einigen Monaten gefallen, als Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hasel zum ersten Mal Meldungen über Bestechungsaffären in seinem Amt bestätigte.

Evers, der bis zum April dieses Jahres im Verteidigungsministerium amtierte, soll im Zusammenhang mit der Vergabe von Rüstungsaufträgen Bestechungssummen entgegen genommen haben. Nach Angaben der Justizbehörde steht er im dringenden Tatverdacht, von drei Firmen bestochen worden zu sein.

Im Mai dieses Jahres war ein Bestechungs-Skandal bekannt geworden, dessen Ausmaß der Bonner Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel mit den Worten umriß, es existierten „eine gute Handvoll von Fällen“. Evers war bereits kurz nach Bekanntwerden der Affäre zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gehört worden. In einer öffentlichen Stellungnahme erklärte er später, er habe keine Bestechungsgelder erhalten. Wörtlich sagte er damals: „Es stimmt nicht, daß ich mir in Bayern ein Haus gebaut habe oder in der Schweiz ein Bankkonto besitze.“ Er habe von der Industrie lediglich Zuwendungen für Verbesserungsvorschläge erhalten, die er persönlich vorgelegt habe.