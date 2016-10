Vor 50 Jahren

13. Juli 1965 Der Tod hielt reiche Ernte Johannesburg (SAPA). Am langen Wochenende kamen in der Republik 34 Menschen ums Leben, 52 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. 16 Menschen verunglückten tödlich bei Autounfällen. Sieben Personen wurden ermordet, drei Menschen ertranken und eine weitere Person wurde durch einen Unfall mit einer Schußwaffe getötet. Drei weitere Personen kamen auf andere Art gewaltsam ums Leben. Eine Mutter von sechs Kindern kam an der Tür ihrer Nachbarn in Port Elizabeth ums Leben. Eine Kugel tötete sie, nachdem das Geschoß den Körper ihrer vier Jahre alten Tochter durchschlagen hatte. Die Tochter wurde nur leicht verletzt. Die Polizei verhaftete einen Mann, der den tödlichen Schuß abgegeben hatte. In Gingindlovu, einer Stadt im Zululand kamen eine 48jährige Frau und ihr 16jähriger Sohn in einer Schießerei ums Leben. In Kapstadt wurde am Samstag ein Ingenieur in seinem Bett tot aufgefunden. Nach Mitteilung der Polizei handelt es sich um einen Mord. Am Sonntag wurde in Newlands ein Mann mit einer Schußwunde gefunden. Er starb im Krankenhaus. Ein junges Ehepaar schied im Freistaat aus eigenem Willen aus dem Leben. Die Leichen wurden am Vaalddam bei Oranjeville gefunden. 13. Juli 1965 Aufgaben der Republik Durban (SAPA). Keine Nation, weder groß noch klein könne überleben, wenn man ihr ihre Instrumente der Macht nehme, meinte Generalleutnant R. C. Hiemstra, der künftige Oberbefehlshaber der südafrikanischen Wehrmacht. General Hiemstra griff den Kommunismus scharf an und erinnerte daran, daß es Menschen gebe, die vor keinem Mittel zurückschrecken würden, um ihr Ziel, die Zerstörung unserer Werte und Zivilisation zu erreichen. Jeder Kommunist sei grundsätzlich zum Verrat verpflichtet. Die Kommunisten meinten es ernst, und deshalb sei es notwendig zum gegebenen Zeitpunkt Einhalt zu gebieten. Südafrika sei ein Teil des abendländischen Kulturkreises. Das Land solle sich aber nicht an selbstmörderischen Tendenzen des Westens beteiligen. Es sei die Aufgabe der Republik, den südlichen Teil Afrikas im Interesse aller Menschen sowie der abendländischen Kultur als Ganzes zu erhalten, bis der Tag der Einsicht kommen werde. Im Hinblick auf die offen geäußerten Drohungen habe Südafrika die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Verteidigungsmacht zu verstärken und zu modernisieren. Rüstungsmaterial bester Qualität und den finanziellen Mitteln des Landes angepaßt, seien angeschafft worden. 13. Juli 1965 Treffen der Exinternierten Otjiwarongo – Wie sich die „Kesselschlacht gegen die Internierten, die die Knüppelgarde“ so tapfer unternommen hatte, so rührend menschlich auflöste mit einem „Come on, have a cigarette“, und wie der ehemalige „Oom Pup“ seiner Razziagarde den absolut unmilitärischen Befehl gab: „Dan loop maar julle kerels“ und manch andere Internierten-Erinnerung wurde wieder hervorgekramt, als sie flüssig und interessant von dem Exinternierten Günter Alex, Omaruru, und mehreren anderen Exinternierten bei dem Exinternierten-Treffen in Otjiwarongo vorgetragen wurden. Aus dem Stegreif kamen Gedichte und Vorträge zum Vorschein, die eine längst vergangene Zeit vor Augen brachten und auch die Gegenwart nicht schonten. Der Saal im Otjiwarongo-Klub war zünftig und kostenlos von dem holländischen Malermeister van den Enk mit Skizzen und Kreidezeichnungen nach Fotos von Otmar Späth (Internierter Nr. 1) geschmückt worden. Diese Fotos waren 1940 im Internierungslager – natürlich illegal – aufgenommen und erst 1946 entwickelt worden. 56 Exinternierte nebst ihren Frauen füllten den Saal zu einem fröhlichen Wiedersehen. Die Internierten-Frauen hatten in mühevollem und dankeswertem Einsatz eine Unmenge von kalten Speisen, Salaten, Hühnchen und sogar Pasteten mit Ragout fin für das Treffen vorbereitet. Auch ein ehemaliger südafrikanischer Soldat sich nicht nehmen lassen, Süßigkeiten zu schicken. Dieses Treffen entwickelte sich zu einem gelungenen Abend, umso mehr, als sich Stacheldrahtkameraden einmal wiedersahen, die sich seit der Internierungszeit nicht mehr gesehen hatten. Das Lied: „Kameraden, wann seh’n wir uns wieder“ gab wohl der Hoffnung Ausdruck, daß sich die Exinternierten in absehbarer Zeit einmal bei einem Landestreffen wiedersehen. Eine Sammlung für das Francois-Denkmal in Windhoek ergab den unerwartet hohen Betrag von sechzig Rand. Der Dampfschuster wurde ausdrücklich beauftragt, diesen Betrag an Stachus für die Denkmalsparbüchse zu überweisen. Dies ist geschehen. Der Dampfschuster