Vor 50 Jahren

7. September 1966

Das Attentat auf Ministerpräsident Dr. Verwoerd

Ein Parlamentsbote stürzt sich auf den Premier – Mit einem Dolch versetzt er ihm vier Stiche – Augenzeugenberichte – Beileidskundgebungen aus aller Welt

Kapstadt (AZ/SAPA). Der südafrikanische Ministerpräsident Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, auf den im April 1960 bei der Eröffnung der Rand-Ostermesse zum erstenmal ein Attentat verübt wurde, fiel am Dienstagmittag einem Meuchelmörder im Plenarsaal des Parlaments in Kapstadt zum Opfer. Die von einem kürzlich eingestellten Parlamentsboten ausgeführten Dolchstiche in Nacken, Brust und Herz des Premiers bewirkten den Tod Dr. Verwoerds. Er erlag seinen schweren Verletzungen bereits auf dem Wege zum Krankenhaus. Der Attentäter wurde unmittelbar nach der Tat von Ministern, Abgeordneten und anderen Parlamentsboten überwältigt und später aus dem Plenarsaal entfernt. Finanzminister Dr. T. E. Dönges, der rangälteste Minister, wird bis zu der Neuwahl eines Premiers die Regierungsgeschäfte übernehmen. Staatspräsident C. R. Swart hat ihn mit dieser Aufgabe am späten Dienstag betraut.

(Es folgt ein eineinhalbseitiger Bericht über den Tathergang, Reaktionen des Parlaments, sowie schockierte Kommentare aus Südafrika und aus aller Welt. Ein Auszug daraus:)

Der Vizeminister J. G. H. van der Wath erklärte: „Für uns in Südwestafrika ist der Tod Dr. Verwoerds ein unermeßlicher Verlust, denn in seinen Händen lag unsere Zukunft. Als Vizeminister war ich dem Verstorbenen eng verbunden. Durch mein Amt hatten wir viele wichtige Beschlüsse zu fassen, besonders während des Verfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof. Niemals habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, der die Dinge so klar sah. Er hatte es bei Besprechungen nie eilig und gab allen eine Gelegenheit, sich auszusprechen. Durch seinen Scharfsinn und schnelles Auffassungsvermögen konnte er eine Sache schnell durchdenken. Äußerte er dann seine Meinung, fand man selten ein Gegenargument. Seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit standen über jedem Zweifel, und er gewann das Vertrauen aller, die mit ihm zu tun hatten. In Südwest war Dr. Verwoerd der unangefochtene Vorkämpfer unserer Interessen. Sein Tod ist ein großer Schock nicht nur für die Nationale Partei, sondern auch für jene, die dieser Partei nicht angehören. Er war ein großer Führer. Wir betrauern seinen Tod und sprechen unser Mitgefühl Frau Verwoerd und ihrer Familie aus.“





7. September 1966

Erster Masern-Impfstoff in Deutschland

Marburg (dpa). Den ersten deutschen Masern-Impfstoff hat ein Marburger pharmazeutisches Werk (Behring-Werke) nach seinen Angaben in fünfjähriger Forschungsarbeit entwickelt. Er wurde auf der 18. deutschen Therapiewoche in Karlsruhe den Ärzten vorgestellt.

Bisher hielt man die Masern für eine unvermeidbare Kinderkrankheit. Die Rate der möglichen nachfolgenden Komplikationen – Lungenentzündung, Mittelohrentzündungen und Schädigung des Zentralnervensystems – liegt jedoch recht hoch (66 Fälle auf 1 000 Erkrankungen). Noch heute sterben in der Bundesrepublik jährlich etwa 160 Kinder an Masern.

Der Impfstoff wird nach Angabe des Werkes aus nicht mehr vermehrungsfähigen Spaltprodukten des Masernvirus gewonnen und ist daher besonders gut verträglich. Er könne – was bisher nicht möglich war – bereits vom dritten Lebensmonat an verabreicht werden. Notwendig sind drei Injektionen mit je vier bis sechs Wochen Abstand, empfohlen wird eine vierte nach einem Jahr.





7. September 1966

Pointen

„Es ist entsetzlich, ganz allein alt zu werden – meine Frau hat schon seit vier Jahren keinen Geburtstag mehr.“ Heinz Rühmann

„Frauen können drei Dinge aus dem Nichts zaubern: ein Mittagessen, eine Bluse und eine häusliche Szene.“ Karin Baal

„Kleidern geht es wie Untersuchungsrichtern: Je mehr sie enthüllen, desto schneller machen sie Karriere.“ Gunnar Möller

„Ein Pessimist ist ein Mann, der einem Optimisten etwas borgte.“ Orson Welles

„Die mittleren Jahre beginnen dann, wenn der Haaransatz zurück – und der Fettansatz vorwärts geht.“ Willie Millowitsch

„Wer seine Ausgaben stets gewissenhaft notiert, lebt trotzdem über seine Verhältnisse – er hat es nur schriftlich.“ Kim Novak

„Manche Leute sind so vergnügt, daß sie alles und jeden komisch finden – nur wenn man über sie selbst lacht, verlieren sie jäh den Humor.“ Charlie Chaplin

„Da irren möglich ist, treffen sogar Wetterberichte manchmal zu.“ Georg Thomalla

„Postlagernd ist aller Laster Anfang.“ Christine Kaufmann