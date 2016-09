Vor 50 Jahren

26. Mai 1966

Gangster erbeuteten R 196 000

London (SAPA/Reuter). Fünf maskierte und bewaffnete Gangster überfielen am Mittwoch ein durch Sicherheitspolizei geschütztes Fahrzeug von einer Bank im Westen Londons und erbeuteten 196 000 Rand. Es handelt sich bei diesem Gangsterstück um den größten Überfall auf einen Geldtransport seit dem Postzugraub 1963, bei dem die Verbrecher über fünf Millionen Rand kassieren konnten. Von den fünf Tätern fehlt bisher jede Spur.





26. Mai 1966

„Europa I“ gestartet

Woomera (SAPA/Reuter). Die Rakete „Europa I“ wurde am Montag in Woomera (Südaustralien) gestartet. Zwei Minuten und zehn Sekunden, nachdem die Rakete abgehoben hatte, stellte sich jedoch ein Defekt heraus. Der Leiter für die Sicherung der Flugbahn schaltete deshalb die Triebwerke der Rakete 20 Sekunden vor der geplanten Zeit ab. „Europa I“ verfehlte ihr Ziel dadurch um 150 Meilen. Sie sollte ursprünglich in der Simpson-Wüste, 420 Meilen nördlich von Woomera, landen. „Europa I“ ist eine Trägerrakete, die von europäischen Ländern in Gemeinschaftsarbeit entwickelt wurde. Sie soll später Funk- und Fernsehrelais-Satelliten in das Weltall tragen.





26. Mai 1966

Tot im Hotel aufgefunden

Windhoek (AZ). Am Montagmorgen wurde in einem Windhoeker Hotel die 62jährige Erda Alma Sonnering tot in ihrem Bett aufgefunden. Die Polizei nimmt an, daß sie einer Herzschwäche erlegen ist. Die Verstorbene arbeitete zuletzt im Distrikt Keetmanshoop als Haushälterin. Sie wollte sich in der Landeshauptstadt um eine Stelle bemühen. Wie die Polizei in Erfahrung gebracht hat, war Frau Sonnering am 31. Oktober 1964 aus der Bundesrepublik nach Südwest eingewandert.





26. Mai 1966

Amerikanischer Raketenforscher erschossen

Columbia/Ohio (SAPA/AP). Der 40jährige amerikanische Raketenforscher Lorren Bollingger, der bei der Universität von Ohio im Raketenlaboratorium eine leitende Stellung innehatte, wurde am Montagabend tot in der Universität aufgefunden. Bollingers Leiche wies Schußwunden im Körper und im Kopf auf. Er wurde in einem Lagerraum gefunden und war vermutlich schon zwölf Stunden tot. Bollinger arbeitete neben seiner Tätigkeit bei der Universität auch für NASA und befaßte sich mit einem Projekt zur Geräuschverringerung bei großen Raketen.





26. Mai 1966

Sekretärin streitet Mord ab

Pretoria (SAPA). Die 24jährige Sekretärin des Chipperfield Circus, Julia Winifred Stevens, wurde am Dienstag dem Untersuchungsrichter in Pretoria vorgeführt. Die Sekretärin steht im Verdacht, am 6. Mai „Bubi“ Maier in seinem Wohnwagen erschossen zu haben. Maier war beim Chipperfield Circus als Werbeleiter tätig. Julia Winifred Stevens stritt die Tat ab.





26. Mai 1966

Abenteuer in Südwest

Windhoek (AZ). Kennen Sie Albert Urscheler? Nun, seine jetzige Tätigkeit ist die eines Hotelmanagers im berühmten „Oriental“ am Ufer des Me’nam-Flusses in Bangkok. Bestimmt aber kennt Albert Urscheler unser Windhoek und Südwestafrika. Zumindest erzählt der rührige Hotelmanager in der „Neuen Illustrierten“, Nummer 19, das „größte Erlebnis seines Lebens“, das sich im „Südwester Busch“ abgespielt hat. Sein größtes Erlebnis?

„Als ich einmal für ein Hotel im afrikanischen Windhuk Personal rekrutierte! Mit einem Jeep fuhren wir weit in den Busch. Die Häuptlinge bekamen etwa 12 Mark (2,15 Rand) für jeden Mann, den sie uns überließen. Mit rund 200 Leuten traten wir den Rückmarsch an. Einige von ihnen wurden krank. Zwei, die hinterherbummelten wurden von Löwen gefressen. Es war eine denkwürdige Safari . . . Aber wirklich aufregend wurde es erst, als die Ausbildung begann. Aus Buschnegern, die weder Elektrizität kannten noch Messer, Gabel, Kochtöpfe, Geschirr, Gläser, sollten jetzt möglichst schnell Köche, Kellner, Barmixer werden . . .“ Hier bricht der NEUE-Reporter Rolf Lasa das Gespräch mit mit Albert Urscheler ab. Interessant wäre bestimmt noch der Speisezettel gewesen, den die Buschneger in den Windhoeker Hotels für die Gäste aufgestellt haben.