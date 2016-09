Vor 50 Jahren

8. September 1966





Hohe Bäume fielen





Okahandja (AZ). Fortschritte macht die Neugestaltung des zu erweiternden Schwimmbades. Die Bäume sind soweit gefällt wie es erforderlich wurde. Hierbei fiel mancher Riese der Motorsäge zum Opfer. Sie wurden in der Mehrzahl in den Jahren 1898 bis 1912 durch den deutschen Botaniker Dinther als ein erster Versuch dort gepflanzt. Wie man sieht, war der Versuch durchaus gelungen. Größtenteils haben die Bäume beträchtlichen Umfang. Wenn man aber weiß, daß ein solcher Baumriese pro Tag etwa drei bis fünf cbm Wasser verdunstet, kann man andererseits ermessen, ein welch hoher Verbraucher von Grundwasser ein solcher Baum ist.





9. September 1966





Flaggenordnung





Windhoek (AZ). Insbesondere unter der deutschsprachigen Bevölkerung Südwestafrikas herrscht teilweise geradezu Empörung darüber, daß die öffentlichen Gebäude zwar geflaggt, aber ihre Flaggen nicht auf Halbmast gesetzt haben. Während die Fahnen an den Privat- und Geschäftshäusern auf Halbmast stehen, wehten gestern und vorgestern die Flaggen an den Regierungsgebäuden auf Vollmast. Dies entspricht der südafrikanischen Flaggenordnung. Aus Anlaß des Todes des südafrikanischen Ministerpräsidenten H. F. Verwoerd war eine Beflaggung der Regierungsgebäude angeordnet worden. Die Flaggen an Regierungsgebäuden sind jedoch nur am Todestage und am Tage des Begräbnisses auf Halbstock zu setzen. Das bedeutet, daß die Flaggen am Dienstagnachmittag auf Halbmast stehen mußten und jetzt wiederum am Samstag. Dazwischen war Vollmast zu flaggen.