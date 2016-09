Vor 50 Jahren

14. Juni 1963 Deutsche Militärhilfe für afrikanische Staaten Bonn (dpa). Die Militärhilfe der deutschen Bundesrepublik an mehrere afrikanische Länder wird auch in Zukunft gegeben werden. Diese Hilfe erfolgt nicht nur nach Konsultationen mit Natopartnern der deutschen Bundesrepublik, sondern auch mit Einverständnis aller Fraktionen des Bonner Parlaments. Regierungssprecher Karl-Günther von Hase teilte in Bonn der Presse mit, daß der Fonds für die Militärhilfe im Budget der Regierung von 50 Millionen Mark im Jahre 1962 auf 106 Millionen Mark für 1963 erhöht worden sei. Beide Budgets hätten die Zustimmung des Parlaments gefunden. 17. Juni 1963 Flugzeugschuppen eingestürzt Uis (AZ). Der starke Ostwind, der während des Wochenendes herrschte, hat in Uis erheblichen Schaden angerichtet. Er deckte einen nach Osten offenen Flugzeugschuppen in dem sich eine viersitzige Privatmaschine befand, ab und brachte die Seitenwände zum teilweisen Einsturz. Durch die herabgefallenen Baustoffe wurde das Flugzeug erheblich beschädigt. 17. Juni 1963 Keine bundesdeutschen Waffen für Südafrika Windhoek (AZ). Nach einer Meldung der kapstädter Zeitung „Cape Times“ hat die deutsche Bundesregierung die britische Labour-Partei auf besondere Anfrage dahingehend unterrichtet , daß die Politik der Bundesregierung keine Waffen in eine „Zone der Spannung“ zu liefern, jetzt auch Südafrika gilt Die „Cape Times“ schreibt weiter: „Die offizielle Antwort fügt hinzu, diese Politik bedeute, daß die Bundesregierung daher den Export von Waffen und aller Arten von strategischem Material nach der Republik Südafrika kontrolliert. Die Erlaubnis für den Export wird verweigert.“ 17. Juni 1963 Drei Hererokinder verbrannten Windhoek (AZ). Am Samstagabend brannte eine Hütte auf der alten Windhoeker Werft ab. Drei Hererokinder im Alter von 8, 10 und 11 Jahren fanden dabei den Tod. Die Hütte stand neben einer größeren Hütte, in der die Eltern dieser Kinder schliefen. Über die Ursache des Feuers ist nichts bekannt. 17. Juni 1963 Neue Fischfabrik für Walvis Bay Walvis Bay (AZ). In Walvis Bay wird demnächst eine weitere Fischfabrik entstehen. Sie wird sich in erster Linie auf den Fang und Verarbeitung von Thunfisch, aber auch von anderen Großfischen befassen. Dies erklärte der Vorsitzende des Hafenrates Otto Buhr in einem Gespräch mit der AZ. Die New Western Fishing Industries Limited, die in Walvis Bay seit langem tätig und international gut eingeführt ist, will damit einen neuen Industriezweig für Südwestafrika schaffen. Die Thunfische sollen in einer Entfernung zwischen 200 und 300 Meilen von der Küste gefangen, in Walvis Bay angelandet und nach einem kurzen Bearbeitungsprozeß eingefroren, verpackt und exportiert werden. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Konservierung des wertvollen und kostbaren Thunfischfleisches vorgesehen ist, läßt sich zur Zeit nicht übersehen. Informierte Kreise bezeichnen den Thunfischfang und Export als äußerst lohnend. Bei dem Thunfischfang will man sich japanischer Methoden, der sogenannten langen Leine mit zahlreichen Angelschnüren, bedienen. Verhandlungen über ein günstig gelegenes Fabrikgrundstück sind im Gange. Für die Fabrik wird lediglich eine Fabriklizenz, aber keine Zuteilung der Fischfanquote benötigt, da Thunfisch – anders der Pilchard – unbeschränkt gefangen werden darf. Bereits vor einiger Zeit hatte man von Lüderitzbucht aus Versuche angestellt, Thunfisch nach der japanischen Methode zu fangen. Diese Versuche verliefen sehr erfolgreich. Buhr hält es auch für möglich, daßein weiterer Industriezweig nach Walvis Bay und damit nach Südwestafrika kommt. In unmittelbarer Nähe von Walvis Bay südlich der Stadt, sind zur Zeit Probebohrungen im Gange, die darüber Aufschluß genen sollen, ob die Ansiedlung einer Salzfabrik lohnend ist. Diese Fabrik will sich nicht nur mit der in Südwestafrika üblichen Salzgewinnung befassen, sondern beabsichtigt, wenn sich die Bohrungen als erfolgreich erweisen, dem Rohsalz gewisse wertvolle Mineralien, wie zum Beispiel Pottasche, zu entziehen und das Salz unter Umständen zu raffinieren.