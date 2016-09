Vor 50 Jahren

28 Mai 1965 Niehaus und die AZ Windhoek (AZ). Der einzige oppositionelle Abgeordnete im Landesrat Advokat J.P. Niehaus kritisierte am Mittwochnachmittag einen Leitartikel, der im Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik der Regierung kürzlich in der AZ erschienen ist. Niehaus stellte ferner die falsche Behauptung auf, daß die AZ nicht über seine Rede im Landesrat berichtet habe. Er dementierte, jemals die Einwanderungspolitik kritisiert zu haben. Er habe lediglich auf die Deutschlandreise einer Regierungskommission hingewiesen und bezweifelt, ob sich viele Bewerber finden werden, da in der Bundesrepublik der Wohlstand herrsche und dort ebenfalls ein Mangel an Fachkräften vorhanden sei. Er warf der AZ vor, daß sie ihn bei der deutschen Gemeinschaft im Lande in Mißkredit bringen wolle. 28 Mai 1965 Millionenerbin beging Selbstmord Grosse Pointe (SAPA/AP). Ethel Dupont Warren, Millionenerbin und Ex-Gattin von Franklin D. Roosevelt, dem Sohn des früheren amerikanischen Präsidenten, wurde in ihrer Wohnung in Grosse Pointe, Michigan, tot aufgefunden. Wie die Polizei dazu bekanntgab, hat Frau Warren Selbstmord begangen. 28. Mai 1965 Clay blieb Boxweltmeister AZ. – Der Boxkamp um die Weltmeisterschaft aller Klassen, der in Lewiston (USA) den Titelverteidiger Cassius Clay und Sonny Liston zusammenführte, nahm ein unerwartetes und sensationelles Ende. Schon nach 105 Sekunden hatte Clay, der sich als Mohamed Ali vorstellen ließ, seinen Titel mit Erfolg verteidigt. Die Zuschauer hatten das Ende zuerst gar nicht begriffen. Es gab einen Tumult und Schmährufe für den Verlierer, der sich still in seine Kabine verzog, wie auch für den großmäuligen Sieger, den es schon wieder nach neuen Gegnern verlangte und der mehrmals rief: „Wo ist Patterson?“ Der Kampf begann mit Angriffen des Herausforderers, der nach einer Rechten von Clay so unverhofft zu Boden ging, daß der Schiedsrichter Jersey Joe Walcott, selbst früherer Schwergewichtsweltmeister, das Zählen vergaß. Als Liston wieder auf den Beinen war und den Kamp neu aufnahm, mischten sich die Zeitnehmer ein, da Liston länger als zehn Sekunden am Boden war. Walcott brach darauf das Gefecht ab und erklärte Clay zum Sieger. Die beiden Boxer standen sich im vergangenem Februar erstmals gegenüber. Damals gab Liston, derzeitiger Meister, wegen einer Schulterverletzung nach der sechsten Runde auf. Der Revanchekampf, der ursprünglich im November stattfinden sollte, mußte wegen einer Bruchoperation von Clay abgesagt werden. Diese zweite Begegnung war der bislang kürzeste Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht.