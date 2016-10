Vor 50 Jahren

28. Dezember 1965 Unfallreiche Weihnachtsfeiertage Johannesburg / Windhoek (SAPA/AZ). Eine traurige Bilanz mußte am Montagabend die südafrikanische Polizei in der Republik ziehen. Bis zum Montagabend waren auf den Straßen Südafrikas 34 Personen ums Leben gekommen. Dennoch blieb die Zahl der tödlichen Unfälle in diesem Jahr weit unter derjenigen des vergangenen Jahres. Im Weihnachtsverkehr 1964 wurden in Südafrika 49 Menschen getötet. In Südwest blieb es in diesem Jahr verhältnismäßig ruhig. Neben wenigen kleinen Unfällen ereignete sich am Freitag bei Steinhausen ein tödlicher Unfall, als ein mit zwölf Bantus beladener Lastwagen von der Straße abkam und sich überschlug. Dabei wurde ein Eingeborener tödlich verletzt, fünf weitere mußten mit zum Teil schweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden. In der Republik kamen neben den 34 Verkehrstoten weitere 59 Personen durch anderweitige Unfälle ums Leben. Wie der Polizeikommissar von Walvis Bay mitteilt, läuft augenblicklich eine Suchaktion nach einer Person, die während der Feiertage plötzlich verschwunden ist. Badegäste in Swakopmund wollen die gesuchte Person am Strand gesehen haben, so daß angenommen werden muß, daß die betreffende Person ertrunken ist. Am Samstag wurde eine Bantufrau mit schweren Verbrennungen in das katholische Krankenhaus von Mariental eingeliefert. Die Frau hatte ihre Wäsche in Benzin gewaschen und dabei Feuer gefangen. Die Frau erlag am Montag ihren schweren Verbrennungen. In den Vereinigten Staaten kamen während der Weihnachtsfeiertage insgesamt 707 Personen bei Autounfällen ums Leben. Damit haben die Vereinigten Staaten während des Weihnachtswochenendes die höchste Unfallziffer in ihrer Geschichte zu verzeichnen. Der bisherige „Rekord“ lag bei 609 Toten. 28. Dezember 1965 Dramatischer Fluchtversuch an der Mauer Berlin (SAPA/Reuter). Während der Weihnachtsfeiertage strömten Tausende von Westberlinern in den sowjetisch besetzten Teil der Stadt, um das Weihnachtsfest gemeinsam mit ihren Verwandten und Bekannten zu verleben. Am Montag wurde ein Westdeutscher von der Volkspolizei erschossen, da er zwei Ostberlinern bei der Flucht behilflich sein wollte. Die sowjetzonale Nachrichtenagentur ADN beschreibt diesen Fluchtversuch als einen „neuen provozierenden Akt“ und behauptet, daß der erschossene 27jährige Heinz Schöneberger und dessen Freund die Flucht seit langen geplant hätten.