Vor 50 Jahren

20. Mai 1966



Kein billiges Parken mehr



Windhoek (AZ). Aus der Traum vom billigen Parken in Windhoek. Bis Mittwoch war es möglich, mit einem neuen Cent-Stück einen Teil der Windhoeker Parkuhren zu betätigen. Die städtische Verkehrsabteilung teilte der AZ am Mittwoch mit, daß die Parkuhren jetzt alle abgeändert worden seien. Künftig passen nur noch die richtigen Münzen in die Parkuhren.

Als das neue Cent-Stück in der vergangenen Woche in Umlauf kam, entdeckten die Windhoeker bald, daß sie billig parken konnten. Eine ganze Menge Cent-Stücke wurden beim Umstellen der Parkuhren entfernt. Gestern und heute wurden die etwa 300 Parkuhren in Windhoek „korrigiert“.