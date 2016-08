Vor 50 Jahren

28. September 1965 Monatssitzung des Windhoeker Stadtrates Windhoek (AZ). Der stellvertretende Bürgermeister soll künftig ebenfalls eine Amtskette erhalten. Ein entsprechender Beschluß wird heute nachmittag vom Windhoeker Stadtrat auf seiner Monatssitzung verabschiedet werden. Nach einem Vorschlag der städtischen Exekutive soll diese Kette aus einem vergoldeten Silbermedaillon an einem goldbestickten Seidenband bestehen. Der stellvertretende Bürgermeister, die Bürgermeistersfrau und der Bürgermeister sollen dieses Würdezeichen tragen dürfen. Ratsherr J. B. H. von Prittwitz wird heute nachmittag vorschlagen, daß der Katholischen Mission eine städtische Zuwendung, die dem Gegenwert der auf den Weinberg in Klein-Windhoek zu zahlenden Steuern entspricht, gemacht wird. Die Empfehlung der städtischen Exekutive dazu lautet, daß dieses im Rahmen der Gemeindeordnung nicht zulässig sei. In Katutura sollen R 80 000 für den Bau von Quartieren für ledige Eingeborene ausgegeben werden. Bei der Administration will der Stadtrat ein entsprechendes Darlehen für diesen Zweck beantragen. Die Verkehrsregelung an der Kreuzung Stübel-John-Meinert-Straße soll beibehalten werden. R 1 000 sollen für den Bau einer ständigen Verkehrsinsel an dieser Kreuzung bewilligt werden. Südlich vom neuen Friedhof soll im Laufe der Zeit ein neues Wohnviertel entstehen. Für dieses künftige Wohngebiet sucht der Stadtrat jetzt einen passenden Namen. Vorschläge werden heute besprochen. Der Direktor des Post- und Fernmeldewesens in Südwestafrika hat dem Stadtrat in einem längeren Schreiben nochmals bestätigt, daß die Lieferung von Post ins Haus aus verschiedenen Gründen nicht möglich sei. Der Stadtrat wird sich heute nochmals mit dieser Angelegenheit befassen müssen. 28. September 1965 Kampf mit einem Krokodil Lourenço Marques (SAPA). Ein farbiger Fischer überlebte den Angriff eines Krokodils, als er am Komatifluß arbeitete. Der Mann wurde von dem Krokodil in die Mitte des Flusses gezogen. Dort kämpfte der Farbige einen verzweifelten Kampf um sein Leben. In der Nähe angelnde Fischer kamen auf die Schreie zu Hilfe und verjagten das Krokodil. Der Farbige mußte ins Krankenhaus gebracht werden, wo er wegen eines gebrochenen Beines und Zahlreicher Bißwunden behandelt wird.