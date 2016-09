Vor 50 Jahren

Ein Fuß Abstand

Bloemfontein (SAPA). Auf dem Rasen des städtischen Schwimmbads in Bloemfontein müssen die Pärchen beim Sonnen künftig mindestens einen Fuß auseinander liegen. Dies geht aus den neuen Bestimmungen hervor, die jetzt im Amtsblatt des Oranje-Freistaates veröffentlicht wurden. Zärtlicher Umgang ist ebenfalls verboten.

S. A. Enslin, der Bademeister es städtischen Schwimmbades, erklärte zu den Bestimmungen, die Öffentlichkeit fühle sich durch die Liebkosungen vieler Paare auf dem Gelände des städtischen Schwimmbads gestört. Eltern hätten sich auch schon beschwert, daß sich ihre Kinder so stark für die Liebkosungen interessieren, daß sie darüber das Schwimmen ganz und gar vergessen.





Die „Salzpad“ erreicht

Swakopmund (AZ). Die Teerstraße von Windhoek zur Küste hat die alte „Salzpad“ vor Swakopmund erreicht. Mit der Straße hat sich auch die Außenwelt der Küstenstadt ein Stückchen genähert und diese, ihrer Freude darüber Ausdruck verleihend, kam der neuen Straße buchstäblich entgegen.

Ein Freudenfeuer am Wegesrand, Rauchschwaden gegen den Abendhimmel, ein buntes Gedränge um den Getränkestand und die Bratroste kennzeichneten am Samstag jene Stelle, wo die neue Teilstrecke inoffiziell eröffnet werden sollte. Im Hintergrund der Rössing, vorn das neue schwarze Straßenband und dazu der befreiende Gedanke, daß noch eine gute Verbindung nach außen geschaffen war – verständlich, daß die Swakopmunder an diesem historischen Moment teilhaben wollten.

Es handelt sich nicht dabei um die Fertigstellung eines Teilabschnitts der Strecke Trekkoppies nach Swakopmund. Hier ist nach den Worten des leitenden Regierungsingenieurs für diesen Straßenbauabschnitt, Welgemoed, „ eine einmalige Leistung“ im Südwester Straßenbau vollbracht worden. Es galt, ungewöhnliche Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung und Wasserversorgung zu überwinden. Sie wurden alle von der Firma Lafrenz gemeistert. Und mehr noch: mit der Eröffnung des Abschnittes ist die Firma der berechneten Zeitdauer des Baues um volle neune Monate voraus. „Fürwahr, wie Welgemoed sagte, als er seine Zustimmung gab, daß die Straße benutzt werde, „eine Rekordleistung!“

Ganz Swakopmund freute sich über diese Leistung. Der Lions Klub der Stadt lud zum Fleischbraten und Feiern an Ort und Stelle in. Der Präsident der Lions, A. Mattheis, grüßte alle, die es sich nicht hatten nehmen lassen, der festlichen Eröffnung der Straße beizuwohnen. Insbesondere würdigte er die Firma für ihre Leistung und bat den zuständigen Abteilungsleiter Bock, die Formalitäten der Eröffnung zu erledigen. Bock legte E. Lafrenz, der am Samstag Geburtstag hatte, diese Teilstrecke als „Geschenk“ gewissermaßen zu Füßen. Sie wurde von 45 Europäern und 250 Bantus erstellt, die alle in einem Lager am Rössing untergebracht worden waren. Sie arbeiteten mit vollem Einsatz von den frühen bis zu den späten Tagesstunden und liefen, wie Bock meinte, ihrer Arbeit tatsächlich davon. Fast alles Material für den Bau hatten sie an Ort und Stelle gewonnen. Mit Wasser versorgte sie die Stadtverwaltung von Swakopmund.

Dann war der Augenblick gekommen, daß der Bürgermeister der Stadt, Pastor Dr. G. Zöllner, das weiße Band zerschnitt, das die beiden Wege noch trennte. Ein grauer Wagen hatte sich inzwischen herangeschlichen, um der Ehre teilhaftig zu werden, als erste die Straß zu kreuzen. Dr. Zöllner wies ausdrücklich auf das verbindende Element hin, das jeder Straße eigen ist. Er betonte, daß ein Weg Gemeinschaft schaffe zur Außenwelt hin, daß er Freude bringen könne und einen Antrieb für die Geschäftsleute der Stadt darstellt.

Das Band wurde durchgeschnitten. Der Weg war frei. Der graue Wagen rollte weiter an die Küste auf der Straße, welche zur Freude des Bürgermeisters und der ganzen Stadt noch vor Ende Februar Swakopmund erreichen wird. „Diese Straße", schloß Dr. Zöllner, „soll uns allen zur Freude gereichen und unserer Gemeinschaft dienen. Sie soll vor allem eine Pad der lebenden sein und nicht der Toten. Allen ihren Benutzern aber wünschen wir von Herzen eine gute Pad!"





