Vor 50 Jahren

27. September 1966



Friedrich Eberlanz †



Lüderitzbucht (TB). Friedrich Eberlanz, durch seine fünfzigjährige Sammleraktivität in der Namib um Lüderitzbucht weit über Südwest bekannt, ist jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihm war vergönnt, noch vor zwei Monaten die glanzvolle Eröffnung des Museums zu erleben, das er der Stadt zum Geschenk machte. Wenn er auch viel zu bescheiden war, persönliche Ehren zu suchen, so tat es ihm doch wohl, daß die Stadt, die er liebte, ihn zum Ehrenbürger gemacht hat. Er sah daraus, daß es hier noch Menschen gibt, denen sein Lebenswerk am Herzen liegt: das ehrfürchtige Bewahren der Vergangenheit und das Interesse für alle Erscheinungsformen der Natur.



Noch drei Tage vor seinem Tod sagte er: „Es hat geregnet in den Kovisbergen. Wir müssen bald hin, denn ich will dort noch eine Pflanze bestimmen.“ Auch von dem Buschmannsgrab bei Kuibis , das er einmal entdeckte und seitdem nicht mehr wiederfand, sprach er noch. Bis zuletzt, als sein Kräfte schon merklich abnahmen, hatte er selbst nicht das Gefühl, daß er weniger rüstig sein.



Mit ihm haben viele Lüderitzbuchter, alt und jung, einen Freund verloren, alle, die ihn kannten, aber eine der seltenen Menschen, denen materielle Werte nur von sekundärer Bedeutung sind. In diesem Lande hatte er im wahrsten Sinne des Wortes Fuß gefaßt. Er ging immer zu Fuß. Es lag ihm fern, die mechanisierte Eile Europas hierher zu verpflanzen, denn er leibt das Land gerade wegen seiner Kargheit und Einöde. Und entdeckte Schönheit, wo weinige sie suchen.



Er hat vieles überlebt: geleibte Menschen, Aufstieg und Niedergang der Stadt, doch das ihm „das ewige jeden Augenblick gewärtig“ war, litt er nicht an der vergänglichen Zeit.



27. September 1966



Flugplatzeinweihung am 26. Oktober



Windhoek (AZ). Der J.J. Strydom-Flugplatz bei Windhoek wird voraussichtlich am 26. Oktober offiziell eingeweiht werden. Bis dahin soll das Flughafengebäude fertiggestellt sein. Am 26. Oktober wird auch zum ersten Mal eine Boeing 727 Windhoek anfliegen. Sie bringt Gäste aus der Republik zu den Einweihungsfeierlichkeiten nach Ondekaremba. Die Halle des Flughafengebäudes wird bereits heute in Betrieb genommen. Damit ist das Provisorium bei der Abfertigung der Fluggäste beendet.



Der J.J. Strydom-Flugplatz bei Windhoek wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres in Betrieb genommen. Zu jener Zeit waren jedoch nur die Startbahnen und der Kontrollturm betriebsklar. Die Abfertigung der Fluggäste erfolgte behelfsmäßig in einem Flügel des im Bau befindlichen Flughafengebäudes.



Mit der Fertigstellung des neuen Flughafens konnte Südwestafrika an das überseeische Flugnetz, das mit Düsenflugzeugen vom Typ Boeing 727 betrieben wird, angeschlossen werden. Seit fast einem Jahr fliegen die Boeings von SAL Windhoek an Samstagen auf ihrem Flug nach Frankfurt und London an, an Sonntagen kehren die Boeings von Europa über Windhoek nach Johannesburg zurück.



Am 1. Oktober 1965 wurde der Flugverkehr zwischen Windhoek und den Zentren der Republik durch den Einsatz der Turboprop Maschinen vom Typ Viscount erheblich beschleunigt. Die Viscounts, die auf dem alten Flugplatz in der Nähe Windhoeks landen konnten, ersetzten die langsameren Skymaster. Mit einer weiteren Beschleunigung des Flugverkehrs zwischen Windhoek und der Republik ist zu rechnen, wenn voraussichtlich kommenden Jahres Südwestafrika in das Flugnetz der Boeing 727 einbezogen wird. Damit dürfte die Flugzeit zwischen Windhoek und Johannesburg und Windhoek und Kapstadt auf etwa zwei Stunden heruntergeschraubt werden.



Ein Nachteil ist allerdings auch mit der Einführung neuer Flugzeugtypen verbunden gewesen: Die Flugverbindung zwischen Windhoek und Keetmanshoop ist zum Erliegen gekommen. Erst wenn Keetmanshoop über geteerte Startbahnen verfügt, kann die Hauptstadt des Südens wieder in das Flugverkehrsnetz einbezogen werden.



27. September 1966



Hoffnung auf eine Lösung



Salisbury (AZ/SAPA). Englands Commonwealth-Minister Herbert Bowden führte gestern erneut ein Gespräch mit Ministerpräsident Ian Smith in Salisbury. Das Gespräch dauerte eine Stunde und wurde unter vier Augen geführt. Heute trifft sich der Minister mit Vertretern aus Handel, Industrie und Farmwirtschaft. Morgen reist er nach London zurück, um Ministerpräsident Wilson über seine Mission zu berichten.



Nach den ersten Gesprächen zwischen Smith und Bowden in Salisbury äußerten sich beide Staatsmänner optimistisch über eine schnelle Lösungsmöglichkeit der rhodesischen Frage. Aus Andeutungen, die Ministerpräsident Smith in Bulawayo machte, geht hervor, daß er bereit ist, gewisse Garantien für größere Rechte für die schwarze Bevölkerung zu geben, während er in der Frage der Unabhängigkeit unnachgiebig zu sein scheint.