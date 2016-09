Vor 50 Jahren

28. September



Nichtweiße vorbehaltlos entlassen



Windhoek (AZ). In einer Verlautbarung der Administration heißt es: „Unter Bezugnahme auf Presseberichte, die kürzlich in den Zeitungen veröffentlicht wurden, wird hiermit bekanntgegeben, daß sich eine nichtweiße Frau, Frederika Ames, am 24. August 1966 vor dem Magistratsgericht in Outjo wegen eines Verstoßes gegen die Immoralitätsprokomalation für schuldig erklärt hat. Sie wurde zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Der weiße Mann, der in diesen Fall verwickelt war, erklärte sich für unschuldig und wurde in einem späteren Verfahren freigesprochen. Als der Freispruch des Weißen bekannt wurde, sind unmittelbar Schritte zur Freilassung der Frau unternommen worden, und hat der Administrator am 21. September 1966 vorbehaltlos ihre Entlassung angeordnet.



28. September 1966



Zwei Häuser abgebrannt



Windhoek (AZ). In Oshikango, in unmittelbarer Nähe der Nordgrenze Südwestafrikas, brannten in der Nacht zum Dienstag zwei von Weißen bewohnte Häuser ab. Die Brände begannen zwischen 2 und 2.15 Uhr. Es wurde niemand verletzt. Die Häuser brannten völlig aus. Man vermutet Brandstiftung durch SWAPO-Infiltranten. Bisher wurde jedoch niemand im Zusammenhang mit den Vorfällen verhaftet.



28. September 1966



Für Südafrika unannehmbar



New York (SAPA-Reuter). Der Vorschlag von 49 afroasiatischen Ländern die Verwaltung Südwestafrikas durch einen einseitigen Akt der Generalversammlung den Vereinten Nationen zu übertragen, kann von Südafrika nicht in Erwägung gezogen werden, da er jeder Rechtsgrundlage entbehrt. Dies erklärte der Chef der südafrikanischen UNO-Delegation, Jooste, der zur Zeit Außenminister Hilgard Muller in New York vertritt. Obwohl die Afroasiaten bereits vor drei Wochen Vorrang für die Südwestafrika-Debatte beantragten, konnten sie erst gestern einen Resolutionsvorschlag vorlegen. Der Entwurf wurde erst wenige Minuten vor Sitzungsbeginn der südafrikanischen Delegation zugeleitet. Es war nicht möglich, eine Kompromißformel zu finden, die alle afrikanischen Länder zufriedenstellt. Es fällt auf, daß eines der Klägerländer, Liberia, den Resolutionsentwurf nicht unterzeichnet hat. Ferner fehlen in dieser Liste Malawi und Tunesien.



Politische Beobachter meinen, daß die Forderung der Afroasiaten, für die Großmächte nicht akzeptabel sei. Die Vereinigten Staaten, England und Frankreich sollen geneigt sein, ein neues Gutachten des Internationalen Gerichtshofes anzufordern, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Sowjetunion unterstützt zwar die Forderungen der Afroasiaten, hat sich aber bereits klar gegen eine „UNO-Intervention in Südwestafrika mit westlichen Vorzeichen“ ausgesprochen. Noch bevor die Sitzungszeit gestern nachmittag abgelaufen war, konnte die „Vorrangdebatte“ über Südwestafrika nicht fortgesetzt werden. Es meldete sich niemand zu Wort. Der Präsident der Generalversammlung Abdul Rahman Pazhwak, Afghanistan, informierte die Delegierten, daß die Südwestafrika-Debatte erst am Freitagnachmittag wieder aufgenommen werden könne, weil sich niemand bereit erklärt habe, am Mittwoch oder Donnerstag in der „Vorrangdebatte“ zu sprechen. Bisher wurde die weltpolitische Lage an Vormittagen und die Südwestafrika-Frage an Nachmittagen debattiert. Heute und morgen soll soll die weltpolitische Debatte den ganzen Tag einnehmen, und am Freitag kehrt man wieder zu den Vorrangwünschen der Afroasiaten zurück. Im Zuge der gestrigen Debatte ergriffen mehrere Delegierte das Wort. Typisch waren die Beschuldigungen des Delegierten Tansanias, C. Y. Ngonja gegen Südafrika. Er wünschte zu wissen, „wie lange diese Organisation und die Menschheit in ihrer Gesamtheit die Existenz eines Regimes dulden kann, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die abscheuliche Doktrin des Hitlerismus zu verewigen und zu glorifizieren“. Er bezog sich ferner auf die „fanatische und brutale Ausbeutung des Gebietes von Südwestafrika durch das südafrikanische Apartheidsregime und die Unterdrückung des afrikanischen Volkes“.