Vor 50 Jahren

26. September 1966



Flugzeugdieb ein Windhoeker ?



Lourenço Marques (AZ). Der mysteriöse Flugzeugdiebstahl in Durban und der anschließende Flug eines angeblichen deutschen Staatsangehörigen mit der gestohlenen Cessna nach Vilanculos, Moçambique, steht vor der Aufklärung. Wie sich jetzt herausstellt, soll der Flugzeugführer, der sich ursprünglich Bernhard Karl Schmidt nannte, aus Windhoek stammen. Nach dem jetzigen Stand der polizeilichen Entwicklungen ist der Name falsch. „Schmidt“ ist 22 Jahre alt. Er soll zwar aus Deutschland stammen, aber bereits zusammen mit seinen Eltern im Jahre 1956 in Windhoek die südafrikanische Staatsangehörigkeit angenommen haben. Nach den Informationen der Polizei in Lourenço Marques sollen die Eltern nach wie vor in Windhoek leben.



„Schmidt“ hat verschiedene Versionen Für seine Flucht angegeben. Unter andrem hat er ursprünglich erklärt, er habe zwei Deutsche, einen Mann und eine Frau, aus Südafrika herausfliegen müssen. Diese beiden seien Mitglieder einer verbotenen Organisation in Südafrika gewesen. „Schmidt“ sei gezwungen worden, die deutschen Untergründler aus Südafrika herauszufliegen.



„Schmidt“ verwickelte sich jedoch in einige Wedersprüche. Zur Zeit wird untersucht, ob er aus politischen Beweggründen oder wegen krimineller Vergehen aus Südafrika mit der Cessna geflohen ist. Fest steht lediglich, daß „Schmidt“ die Cessna auf dem Virginia-Flugplatz in Durban entwendet hat, und wenige Stunden später am Strand von Vilanculos notgelandet ist. Später wurde das Flugzeug von „Schmidt“ oder einem evtl. anderen Insassen in Brand gesteckt. „Schmidt“ wurde von der Polizei festgenommen und nach Lourenco Marques gebracht, wo er sich immer noch zwecks Aufklärung des Tatbestandes in Haft befindet.





Wieder Kämpfe im Kongo



Kinshasa (SAPA/Reuter). Kongolesische Regierungstruppen kontrollieren seit Sonntag wieder Kisangani (früher Stanleyville) die Hauptstadt der Provinz Orientale. Gewisse katangesische Rebelleneinheiten gerieten jedoch von Zeit zu Zeit noch mit Regierungstruppen in bewaffnete Auseinandersetzungen. Verwundete weiße Söldner, die auf Regierungsseite gekämpft und nach Kinshasa geflogen wurden, erklärten am Sonntagabend, daß Einheiten der Regierungstruppen in alle Teile der Stadt vorgedrungen seien. Rebellen hätten jedoch noch gewisse Gebäude besetzt.



Am Sonntag setzten die Rebellen verschiedene Gebäude in Brand und sprengten solche, die sie für militärische Ziele hielten. Der größte Teil der 3000 Katangesen, die am 29. Juli meuterten, haben sich inzwischen den Regierungstruppen ergeben. Ein deutscher Söldner aber meinte, daß mit weiteren Kämpfen gegen die Unentwegten zu rechnen sei. Der Flugplatz Kisangalis, den die Regierungstruppen während der Nacht zum Montag besetzen konnten, sei mit Leichen übersät gewesen. In Kinshasa veranstalteten 2000 Kongolesen einen Demonstrationsmarsch durch die Straßen der Hauptstadt. Sie forderten den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Portugal. Präsident Joseph Mobutu schloß sich den Demonstranten kurz an. Aus seinem Dienstwagen.



Rundfunksendungen von Radio Kinshasa berichteten, daß 900 Rebellen divh ergeben hätten. Die Rebellen, die in den Urwald geflohen seien, hatten 24 Stunden Zeit, sich zu ergeben.



Verwundete Söldner und kongolesische Regierungstruppen trafen am Sonntag mit zwei Flugzeugen in Kinshasa ein. Verstärkungen und Proviant wurden anschließend nach Kisangali geflogen.



In Kinshasa veranstalteten 2000 Kongolesen einen Demonstrationsmarsch durch die Straßen der Hauptstadt. Sie forderten den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Portugal, riefen antiportugiesische Schlagworte und auf Spruchbändern kritisierten sie die portugiesische Politik in Afrika. Präsident Joseph Mobutu schloß sich den Demonstranten kurz an. Aus seinem Dienstwagen winkte er ihnen zu, lehnte aber eine Einladung zu ihnen zu sprechen, ab.



Man rechnet damit, daß im Parlament heute der Vorschlag eingebracht wird, die diplomatischen Beziehungen zu Portugal abzubrechen. In Beobachterkreisen ist man der Auffassung, daß die kongolesische Regierung trotz der damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten diese Maßnahme ergreifen werde. Der größte Teil des kongolesischen Kupfers und Zinns wird durch Angolas Hafen Lobito exportiert. Der Hafen und die Minen in Katanga sind durch die Eisenbahn verbunden.



In Lissabon verurteilten portugiesische Zeitungen den Angriff auf die portugiesische Botschaft in Kinshasa am Samstag und sagten, dies sei schlimmer als das Gesetz des Urwaldes. Eine wutentbrannte Menschenmenge hatte die Botschaft am Samstag gestürmt, drei Mitglieder des Personals gefangen genommen, die Inneneinrichtung zerstört und das Gebäude in Brand gesetzt. Nach einer Meldung von Radio Kinshasa habe es sich um 200 Angolaner gehandelt, die im Kongo im Exil leben. Obwohl das Botschaftspersonal verprügelt wurde, ließ man es frei. Nach ärztlicher Behandlung im Krankenhaus konnten sie heimkehren. Die amerikanische Botschaft neben der portugiesischen blieb unberührt.



Aus Lissabon verlautet, daß das portugiesische Außenministerium dem Weltsicherheitsrat eine Protestnote übermittelt habe. Die portugiesische Regierung will von Kongo die Zusicherung, daß das Leben und der Besitz ihrer Staatsangehörigen geschützt werden. Ferner verlangen sie Entschädigung für die ausgebrannte Botschaft.