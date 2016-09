Vor 50 Jahren

1. Juni 1966

Buddhistinnen verbrannten sich selbst



Saigon (SAPA/Reuter). Zwei Buddhistinnen, eine Nonne und ein junges Mädchen, haben sich am Wochenende in Saigon aus Protest gegen die von den Amerikanern unterstützte Regierung des Generals Ky selbst verbrannt. Im Hof einer Pagode übergoß die Nonne sich beim Morgengrauen mit Benzin und zündete ihr Nonnengewand an. Wenige Stunden später suchte eine junge Buddhistin eine stille Ecke auf, übergoß sich ebenfalls mit Benzin und starb den Flammentod. Zwei herbeieilende Helfer konnten sie nicht mehr retten.





1. Juni 1966

Auf der Spur der Mörder



Salisbury (SAPA). Die rhodesischen Sicherheitsbehörden sind auf der Spur der Mörder, durch deren Hand in der vergangenen Woche das Ehepaar Viljoen auf der Farm Hartley bei Salisbury ums Leben gekommen ist. Der rhodesische Minister für Handel und Industrie, Bernard Musset, erklärte auf einer Versammlung der „Rhodesischen Front“ am Mittwochabend in Salisbury, man wisse, wo sich die Terroristen vor kurzem aufgehalten haben. Was unternommen werden könne, um die Täter zu fassen, werde von der Regierung getan, versicherte Musset. Die Gegend, in der sich die Verbrecher aufhalten, sei jedoch ein ziemlich unwegsames Gelände, so daß es für die Suchkommandos nicht leicht sei, das betreffende Gebiet zu durchkämmen. Außerdem wies der rhodesische Minister darauf hin, daß sich neuen Meilen von Lusaka entfernt ein Lager befinde, in dem zahlreiche Terroristen

ausgebildet würden.





1. Juni 1966

„Überschwemmung“ in Westdene



Keetmanshoop (AZ). Zu einer „Überschwemmung“ im Keetmanshooper Wohnviertel Westdene kam es in dieser Woche, als ein Zuflußrohr zu den großen Wasserbehältern in den Hügeln oberhalb des Wohnviertels sich aus seiner Muffe löste. Der starke Strahl konnte nicht sofort gestoppt werden, da die Hähne festgerostet waren. Über 1000 000 Gallonen Wasser flossen weg, ehe man den Defekt reparieren konnte. Bei der Westdene Grundschule mußten Personal und Schüler „Flutwälle“ schütten, damit die Wassermengen den Gebäuden ferngehalten werden konnten.





1. Juni 1966

Einbruch in Okahandja



Windhoek (AZ). Während des Wochenendes wurde in ein Haus in Okahandja eingebrochen. Dabei konnten die Diebe R900 in bar erbeuten. Der Einbruch wurde erst am Montagmorgen entdeckt. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.